Gert Krestinov taastub õlaoperatsioonist ja vaatab Rahvuste krossi kodust

Krossimees Gert Krestinov käis 18. septembril taas noa all. "Pole kokku lugenud, aga arvan, et mind on umbes kümme korda opereeritud," ütles ta.

Briti meistrivõistlustel MX1 klassis kokkuvõttes teise koha saanud Krestinov vigastas suve keskel õlasidemeid, pingutas hooaja lõpuni ning otsustas kahe hooaja vahel kirurgilisel teel hädale lahendust leida. Õnnetus juhtus Saku-Männiku Tankodroomil, mida tuntakse ka "Krestinovi krossirajana".

"Tegin treeningul sõiduapsu. Õnneks ei kukkunud, aga vajusin tsikliga nii valesti, et väike luutükike tuli lahti. Kuna Briti sarjas olid head seisud, pingutasin hooaja lõpuni. Trenni ei saanud nii hästi teha, aga vähemalt suutsin end teiseks välja võidelda. Hooaja lõppedes sain operatsioonile aja. See peaks nüüd õlga paremini pesas hoidma. Ei tohiks enam nii kergelt liigesest välja tulla," rääkis Krestinov, keda opereeris ortopeed Armin Heiman. "Selle õlaga oli see esimene opp, aga kokku on mul neid olnud umbes kümme."

Tsiklitreeningutele loodab Krestinov naasta jaanuaris. Kolm-neli nädalat peab olema käsi kaelas, peale seda võib hakata jooksmas käima. Hiljuti pikendas Krestinov lepingut Inglise tiimiga Phoenix Tools Honda, kelle ridades on ta sõitnud viimased kaks aastat. Sellega on talle garanteeritud kuus etappi MX Nationals sarjas ja kaheksa Briti meistrivõistlustel.

Briti meistrivõistluste lõppseis MX1

1. Graeme Irwin 332 punkti

2. Gert Krestinov 286

3. Brad Anderson 273

...

11. Harri Kullas 120

MM-ile 20-ndaid kohti noppima ei lähe

"Tiim tundub minuga rahul olevat. Mul on seal head võimalused. Ratas on hea, aga ise tuleb ka muidugi mees olla," sõnas Krestinov. "Kui saan hoo üles ja kõik sujub normaalselt ka treeningutel, vaatan järgmisel hooajal ka rohkem Inglismaalt välja. Osalen MM-etappidel, kui leian raha ja hoogu, et võidelda kohtade eest esimese 15 või 10 seas, niisama 20.-25. koha peal ei näe mõtet jõlkuda."

Sel nädalavahetusel sõidetakse Inglismaal Winchesteris Rahvuste kross. Krestinov on Eesti koondist esindanud kaheksal korral, kuid kolmandat aastat järjest lähevad sinimustvalge all võistlustulle Tanel Leok, Harri Kullas ja Priit Rätsep, kes 2015. aastal tulid Prantsusmaalt tagasi kõrge neljanda kohaga.

"Kuigi ma kutset tänavu ei saanud, otsustasin enda peas juba varem ära, et ei lähe sinna," ütles Kresinov krossihooaja lõpu suursündmuse kohta. "Priit, Harri ja Tanel on tänavu olnud heas hoos. Ma ei hakanud isegi pretendeerima. Mul vajus hooaja lõpp ära, kuid just neid tulemusi meeskonda kokku pannes vaadataksegi."

Rahvuste krossist tõotab tulla mudaralli

Keset karjamaad ehitatud Matterley Basini krossirajale lubatakse nädalavahetuseks vihmasadu, mis muudab võistlussõidud parajaks loteriiks. "Palju oleneb, kuidas stardist minema saadakse. Vihmaga pole seal eriti meeldiv sõita - suured hüpped, libe, tuleb palju riske võtta. Kunagi ei tea, kuidas sellise ilmaga tsikkel istumise all manööverdab," ei tahtnud Krestinov lõpptulemust ennustada.

Ise kavatseb ta sõite vaadata kodust interneti vahendusel. "Ma tahan rahulikult vaadata. Ühisvaatamistel oleks mul teistele sõidu kommenteerimise kohustus," ütles ta.

Krestinovil on põnevad ja pöördelised ajad käsil ka eraelus. Augusti lõpus sai 27-aastane motosportlane väikse tüdrukutirtsu isaks.