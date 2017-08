Georg Gross võitis Lõuna-Eesti ralli!

Sel nädalavahetusel sõidetakse Võrumaa teedel Eesti ja Läti autoralli meistrivõistluste viies etapp, Lõuna-Eesti ralli. Seekord tuli võitjaks Georg Gross (Ford Fiesta RS WRC), teisena lõpetas Egon Kauri (Ford Fiesta) ja kolmandaks jäi Soome 16-aastane tulevikulootus Kalle Rovanperä (Škoda Fabia R5).

Gross alustas teist võistluspäeva liidrina, kuid kaotas selle viiendal katsel Kaurile. Siiski pääses Gross üldtabeli liidriks jälle kaheksandal katsel ning jäi sinna võistluse lõpuni.

Kaur kaotas lõplikus arvestuses Grossile 7,7 sekundit ning Rovanperä 14,9 sekundit.

Ralli teine võistluspäev:

10. kiiruskatse:

14.99 km pikkusel kümnendal katsel näitas kõige kiiremat minekut Rovanperä, kellele järgnesid Kaur, ks jäi maha 4,2 sekundit, ja Gross (6 sekundit). Üldarvestususes on jätkuvalt liider Gross, kellest jääb Kaur maha 9,6 sekundiga.

9. kiiruskatse:

Gross oli kiireim ka sellel 16.81 km pikkusel katsel. Temale järgnesid Rovanperä 1,5 ja Kaur 7,3 sekundiliste kaotustega. Gross jätkab endiselt ka liidrina üldtabelis ning hetkel kaotab teisel kohal olev Kaur talle 11,4 sekundiga.

14,99 km pikkuse kaheksanda katse võitis taas Gross, kellele järgnesid Rovanperä 2 ja Kaur 4,3 sekundi suuruse kaotusega. Gross tõusis ka uueks liidriks - Kaur jääb temast maha 4,1 ja eile 30-sekundilise ajakaristuse saanud Rovanperä 26,4 sekundiga.



14,38 km pikkusel katsel kihutas kiireima aja välja Gross, edestades Rovanperät 0,8 ja Kauri 5,1 sekundiga. Kokkuvõttes läks seis ülimalt pingeliseks: juhib Kaur vaid 0,2-sekundilise eduga Grossi ees, 16-aastane soomlane on 24,6 sekundi kaugusel.



Taas oli kiireim Rovanperä, kes edestas 10,18 km pikkusel katsel Grossi 1,6 ja Kauri 3,8 sekundiga. Kauri üldedu on nüüd Grossi ees 5,3 ja 16-aastase soomlase ees 18,9 sekundit.

5. kiiruskatse:

14,38 km pikkuse viienda katse kiireim oli taas Rovanperä. Liidrikohal jätkav Kaur kaotas vaid 0,2 ja Gross 4 sekundiga. Kokkuvõttes tõusis soomlane kolmandaks - Kaur edestab teda 22,7 ja Gross 15,2 sekundiga. Raul Jeets käis korraks üle katuse, kuid suutis katse lõpuni sõita. Neil on kaotust juba kaks ja pool minutit (Vaata videot siit).

Ka üks veoauto lendas täna üle katuse:

Rünno Ubinhain ja Kristo Tamm tegid tõsisema avarii ja katkestasid. Vaata lugeja fotot nende masinast:



Teise päeva avakatse (10,18km) kiireim oli Kalle Rovanperä (Škoda Fabia R5). Kuna soomlane sai aga eilse Võru linnakatse mittelubatud formaadis läbimise eest - osa trassist jäi sõitmata - 30-sekundilise ajakaristuse, on ta kokkuvõttes alles kuues. Uus liider on Egon Kaur (Ford Fiesta), kes edestab Georg Grossi (Ford Fiesta RS WRC) 3,7 sekundiga. Rovanperä jääb liidrist 22,9 sekundi kaugusele.

Linnakatse täispikkuses:



Ralli avapäeva tulemused:



1. kiiruskatse:

6,7 km pikkuse avakatse võitis Egon Kaur ajaga 3.26,4. Noor soomlane Kalle Rovanperä kaotas teisena 0,7 ja Georg Gross kolmandana 1,7 sekundiga. Gross pääses seejuures kerge ehmatusega, kui käis ühe hüppe järel korraks ka rajalt väljas.

2. kiiruskatse:

7,07 km pikkuse teise katse kiireim oli taas Kaur, Gross kaotas talle 1,3 ja Rovanperä 2,7 sekundiga. Kokkuvõttes oli Kauri edu teiseks tõusnud Grossi ees 3,0 ja Rovanperä ees 3,4 sekundit.

3. kiiruskatse:

1,07 km pikkuse Võru linnkatse võitis Kalle Rovanperä, kuid kuna ta läbis selle mittelubatud formaadis ehk jättis osa läbimata, langes soomlane 30-sekundilise ajakaristuse tõttu üheksandaks (+26,4). Esikohal on Gross, kelle edu Kauri ees on 3,4 sekundit. (Kõik tulemused).

Ralli eel:

Esmakordselt Eesti ja Läti meistrivõistluste vahetusetapina sõidetava ralli stardirivi avavad Raul Jeets – Andrus Toom (Škoda Fabia R5). 2011. aasta Lõuna-Eesti ralli võitnud meestele on see esimeseks koduste meistrivõistluste stardiks pärast aastat 2014, vahendab autosport.ee.

Numbri all kaks stardib Võrumaa kuppelmaasitkele Läti meistrivõistluste üldliider Kalle Rovanperä (Škoda Fabia R5). Tavapärase kaardilugeja Risto Pietiläineni asemel loeb noorele soomlasele Eesti teedel kaarti Jonne Halttunen. Kohe Rovanperä – Halttuneni järel saavad lähte Eesti meistrivõistluste 4WD absoluutarvestuse liidrid Georg Gross – Raigo Mõlder (Ford Fiesta RS WRC).

Numbri all neli teevad hooaja esimese stardi Egon Kaur – Annika Arnek, kes toovad rajale Kaur Motorsport poolt ehitatud tuliuue Ford Fiesta protoauto. Lisaks Kaur – Arnekile on Lõuna-Eestis rajale tulemas veel kolm protoautot. Numbri all 6 saavad lähte lätlased Janis Vorobjovs – Ivo Pukis (Mitsubishi Space Star Mirage) ning kohe nende järel Rainer Aus - Taaniel Tigas (VW Polo). Neljanda protoga stardivad Võrumaa teedele Priit Koik – Silver Simm, kelle autoks samuti Kaur Motorsport poolt ehitatud Ford Fiesta.

Võistlusautoga number viis sõidab üle Lõuna-Eesti ralli stardipoodiumi 2015.aasta Eesti ja Läti meistrivõistluste N4 klassi võitja Siim Plangi (Mitsubishi Lancer Evo X), kellele loeb koduteedel kaarti Urmas Roosimaa. Plangi – Roosimaale on EMV3 klassi arvestuses konkurentsi pakkumas kuus võistluspaari.

Esimese kaheveolise autoga stardivad hooaja viiendale etapile William Butler – Aaron Johnston (Ford Fiesta R2T). Estonian R2 Challenge arvestuses võistlevatele brittidele on Lõuna-Eesti teedel konkurentsi pakkumas 11 R2 autol võistlevat võistluspaari. Estonian R2 Challenge ja Läti Juunioride arvestuse liidrina stardivad hooaja viiendale etapile Mārtiņš Sesks - Andris Mālnieks (Peugeot 208 R2). Lõuna-Eestis on kohal ka lätlaste mõlema arvestuse lähimad ohustajad Ken Torn – Kuldar Sikk (Ford Fiesta R2T) ja Oliver Solberg - Veronica Gulbæk Engan (Peugeot 208 R2). 2003. aasta autoralli maailmameistri Petter Solbergi 15.aastane poeg alustas tänavu oma aktiivse rallisõitja karjääriga ning on sel hooajal osalemas Läti meistrivõistlustel, kus ka juba ühe Juunioride arvestuse klassivõidu võtnud.

EMV5 klassis on võistlusele startimas kaheksa võistluspaari, kelle hulgas ka meistrivõistluste liidrid Karel Tölp - Martin Vihman (Honda Civic Type-R). Rahvusliku E-rühma neljas erinevas klassis on meistrivõistluste hooaja viiendale võistlusele startimas 46 võistluspaari, kelle hulgas ka kõikide klasside liidrid - Ranno Bundsen - Robert Loštšenikov (Mitsubishi Lancer Evo VIII) EMV4 (E12), Mario Jürimäe – Rauno Rohtmets (BMW M3) EMV7 (E11), Ronald Jürgenson – Marko Kaasik (Peugeot 205) EMV8 (E10), Janar Tänak – Janno Õunpuu (Lada S1600) EMV9 (E9). EMV7 klassis on kohalikele tulnud konkurentsi pakkuma karjääri jooksul Seati, Mitsubishi, Škoda, Fordi ja Suzuki tehasemeeskondades sõitnud Toni Gardemeister. Soomlase BMW M3 auto kõrvalistmel võtab koha sisse Krisjanis Caune.

Lõuna-Eestis on stardis ka veoautode klassi EMV10 võistlejad. Kokku on koos meistrivõistluste liidrite Kaido Vilu – Erik Vaasaga (GAZ 51) Võrumaa metsade vahele startimas 12 GAZil sõitvat võistluspaari.

Järjekorras 15.Lõuna-Eesti rallil sõidetakse 11 kiirukatset ning läbitakse 127,17 katsekilomeetrit.

Reedel läbitakse kolm kiiruskatset, millest viimane on 1,07 km pikkune Võru linnakatse. Viimati sõideti Lõuna-Eesti rallil linnakatse aastal 2009. Võistlus jätkub laupäeval kaheksa kiiruskatsega. 15.Lõuna-Eesti ralli punktikatse on SS9 AEGAON Watches (Kündja).