Georg Gross: tänan Ott Tänakut, kogu tiimi ja oma isa

Koos kaardilugeja Raigo Mõlderiga eelmise aasta Ford Fiesta WRC-ga sõitnud Gross võitis Saaremaa ralli 11 kiiruskatsest 10. Ära andis ta vaid hommikul sõidetud Karujärve kiiruskatse esikoha. Varajased kiiruskatsed pole talle kunagi istunud. Ülejäänud ralliga jäi aga Gross rahule.

„Ootused olid kõrged, sest auto on parem. Lõpuks kogunes meile ka edusekundeid," sõnas Gross. Teisena lõpetanud Egon Kaur kaotas ligi poolteist minutit. „Me ei näidanud auto tegelikke võimeid, aga meil polnudki mõtet lolle riske võtta ja seeläbi varakult lõpetada." Gross tunnistas, et teda painas võidukohustus ning nentis, et kui tal poleks õnnestunud võita ja kiirust leida, olnuks asi jama.

Gross ei jätnud võiduemotsiooni ainult endale, vaid tõstis esile ka neid, kes teda aitasid: „Tänan Ott Tänakut, tema isa Ivarit ja kogu nende tiimi. Selline auto läbi võistluse viia... see on vägev! Tänan ka oma isa!"

Teisena lõpetanud Egon Kaur nentis, et kasutas oma võimalustest maksimumi. „Palju sekundeid me rajale ei jätnud. Korralik surumine, hea meel, et auto kestis ja töötas ning näitas oma võimekust," lausus koos Silver Simmiga sõitnud Kaur.

Kaur ja Ken Torn said viimase kiiruskatsega mööda Mini WRC-ga kihutanud Valeri Gorbanist. Puhta sõiduga poleks see ilmselt õnnestunud, kuid ukrainlase autol hakkas mootor tõrkuma. Finišisse ta küll jõudis, kuid pidi leppima 4. kohaga.