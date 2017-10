Füüsis lubaks Rätsepal edasi kihutada, vaim enam mitte

„Noorena mõtled küll, et elu on ees ja küll ma veel jõuan teha! Tegelikult läheb aeg nii kähku, et ei saa arugi,” ütles Rätsep mõni päev pärast karjääri lõpetamise otsuse avalikustamist oma kodutalus Haljala vallas Sauste külas. Kõigest 26-aastane noormees võiks tegelikult tsikli seljas sama uljaid tegusid teha vähemalt viis aastat. Selle jutuga tahtis ta noortele meelde tuletada, et unistuste nimel peab hommikuti ja õhtuti palehigis rügama, sest ainult nii on võimalik väiksest Eestist kuhugi jõuda.