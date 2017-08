FOTOD | Rallikrossi Eesti meistrivõistluste etapp Kehalas purustas osalejate rekordi

Täna toimus Kehalas Lääne-Virumaal värskelt valminud rallikrossirajal Olerex Eesti meistrivõistluste sarja viies etapp.

Rada, mille ehitamisel on silmas peetud FIA standardeid ja kus suuremaks sihiks on rallikrossi MM ja EM-etapi toomine Eestimaa pinnale, meelitas avavõistluseks kohale rekordarvu osalejaid. 47 piloodi hulgas olid ühtlasi kõik Eesti rallikrossi tipud, kelledest mitmed võtavad käesoleval aastal mõõtu ka rahvusvahelistes sarjades. Samuti jõudis rajale mitu meest, kelle jaoks käesolev etapp oli sel hooajal esimeseks stardiks Eesti meistrivõistluste sarjas.

Supercar

Kui esimeses eelsõidus võttis võidu Soome rallikrossitipp Kari Irri, kelle kannul finišeerisid Andri Õun ja Seido Nõmmküla, siis teises ja kolmandas eelsõidus hoidis hoo üleval Kehalas oma käesoleva hooaja avasõidu teinud Ricardo Bortkevitš. Läbi teise ja kolmanda eelsõidu tegid tehnilised viperused selles võistlusklassis aga korraliku puhastustöö ja nii jõudsidki finaali vaid Bortkevitš, Õun, Nõmmküla ja Ameriico Jõffert. Finaalis tegi väga hea stardi Õun, kes aga seda pikalt tähistada ei saanud, sest pärast paari ringi läbimist nägi Elva mees juba kurja vaeva auto finišini toomisel, samas kui Nõmmküla lõpetaski finaali rajapervel. Kahe eelnimetatu ebaõnn jättis tee vabaks Bortkevitšile, kes võttis seeläbi võidu ka finaalsõidus.

Supercar klassi esikolmik:

1. Ricardo Bortkevitš (Mitsubishi Lancer Evo)

2. Ameriico Jõffert (Subaru Impreza)

3. Andri Õun (Ford Fiesta)

Touringcar

Touringcar klassis oli Kehala rajal kiireim Einar Valdmaa. Vaatamata oodatud tulemusele finaalis, kus poodiumit jagasid end juba ka varasematel etappidel tõestanud Valdmaa, Kalmer Vaht ja Siim Sündema, käis igas võistlussõidus Valdmaa selja taga tihe rebimine. Lisaks Vahule ja Sündemale pääsesid eeelõsitudes kolme paema hulka ka Andrus Karu, Stein Karu, Simo Viilas, Marko Mättik ja Rain Lellep. Selline nimede rivi näitab, et konkurents tagaveoliste masinate klassis on kõva ning loodame, et keegi nimetatutest jõuab juba sel hooajal sõitma ka mõnda rallikrossi EM-etappi.

Touringcar klassi esikolmik:

1. Einar Valdmaa (Ford Fiesta)

2. Kalmer Vaht (Lada VFTS)

3. Siim Sündema (BMW 318)

Super1600 ja Junior1600

Juba neljandat etappi järjest ei saanud selles masinaklassis Janno Liguri vastu keegi. Tema järel läbi kogu võistluse teist positsiooni hoidnud Siim Saluri kaotas finaalsõidus aga pidamise ja tegi väga vesisel rajal stardikurvis spinni ning pidi leppima kuuenda kohaga. Kui Liguri ja Saluri järel käis läbi kõikide eelsõitude tihe kohavõitlus Arvo Kase ja Mihkel Varuli vahel, siis poolfinaalidest sai tõusuteele aga hoopis Eesti meistrivõistluste sarjas Kehalas avasõitu teinud Andre Kurg, kes trügis finaalis välja koguni hõbedasele positsioonile, lükates Varuli ja Kase vastavalt kolmandaks ja neljandaks. Esiveoliste klassis väärivad kindlasti mainimist ka Gleb Bogdanov ja Riho Loit, kes tihedas konkurentsis samuti head minekut näitasid.

Noorte arvestuses sai jäi sel korral tubli edumaaga peale Marko Andreas Muru, kelle kiiruse vastu ei leidnud rohtu ei Martin Juga ega ka mitmed täismehed, kellega koos Junior1600 klass rajal mõõtu võtab.

Super1600 klassi esikolmik:

1. Janno Ligur (Škoda Fabia)

2. Andre Kurg (Škoda Fabia)

3. Mihkel Varul (Peugeot 206)

Junior1600 klassi järjestus:

1. Marko Andreas Muru (Honda Civic)

2. Martin Juga (Lada Samara)

Crosskart Xtreme

Sarnaselt neljaveoliste klassile võitis ka krosskartide klassi Kehalas sel hooajal esmakordselt starti tulnud, kuid varasemalt juba rallikrossis nii mõndagi korda saatnud Sten Oja. Oja suutis domineerida nii kahes eelsõidus kolmest, poolfinaalides kui ka lõppkokkuvõttes finaalis, kus ülimalt teravalt stardist minema saanud Ruve Veski jokkeri läbimisel korraks rajalt välja vajus, jättes võimaluse tihedalt kannul püsinud Ojale. Ülejäänud kohtade väljavõitlemises võib selgelt öelda, et Kehala oli seni toimunud etappide hulgast krosskartide osas kindlalt kõige tihedama konkurentsiga, kus üheksast osalejast püsisid medalikonkurentsis poolfinaalideni välja seitse sõitjat. Potentsiaali suutsid Oja järel aga tulemuseks vormistada Eero Nõgene ja Sven Kokla.

Crosskart Xtreme klassi esikolmik:

1. Sten Oja

2. Eero Nõgene

3. Sven Kokla

Järgmine rallikrossi Eesti meistrivõistluste etapp toimub juba järgmisel laupäeval, 12. augustil Vasalemmas Harjumaal.