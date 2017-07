FOTOD | Kiviõlis kihutati Eesti motokrossi meistrivõistluste kolmas etapp

Pühapäeval sõideti Kiviõlis Addinol Eesti motokrossi meistrivõistluste kolmanda etapi teine võistluspäev, kus peaosades olid quadid ja külgkorvid.

Päev möödus sündmusterohkelt, kus draamat jagus pea igasse masinaklassi ning seda nii tulenevalt soojast ilmast kui ka tõrkuvast tehnikast, kirjutab msport.ee.

Quad Open masinaklassis alustas mõlemaid sõite väga hästi seni kõik etapid võitnud Kevin Saar (Honda, Catwees Honda Racing, Pärnu MC), kes juhtis sõite kindlalt, kuid kummaski sõidus tabas noormeest ebaõnn. Nii purunes ta quadil avasõidu viimase ringi viimases rajalõigus juhtraua kruvi ning ta võistlusmasin muutus juhtimatuks. Nii pääses ruudulise lipu alt läbi esimesena Priit Järvloo (Kawasaki, Sõmerpalu MK), kes pidi eelnevalt põnevas võidukihutamises alistama esmalt Sten Jupaschevski (Honda, Catwees Honda Racing, Pärnu MC) ja seejärel Martin Filatovi (Honda, Catwees Honda Racing, Kagu MK). Saar suutis oma quadi viimasel sirgel otseks tõsta ja sõitu jätkata ning edestas ülinapilt Filatovit. Teises sõidus purunes Saare quadil aga tagavedrustus ja tal tuli sõit pooleli jätta. Sõidu võitis Saare katkestamise järel liidriks tõusnud Jupaschevski, Järvloo möödus sõidu keskel Filatovist ja sai teise koha.

Kahe sõidu kokkuvõttes oli etapi esikolmik Järvloo (47 punkti), Jupaschevski (43 p) ja Filatov (40 p). Samades sõitudes osalenud Amatööride klassis oli parim Olari Saarme (Yamaha, Pärnu MC), kellele järgnesid soomlased Onni Mäki-Hallila (Yamaha) ja Max Karilainen (Honda).

Külgvankritel võidutsesid esimeses sõidus kohe stardist liidriks asunud Raido Riim – Maurice Lina (Zabel, Türi AMK), keda seirasid väikest vahedega Margo Sonn – Tanel Kõiv (Husqvarna, Kose AMK) ja Markus Normak – Karl-Albert Kasesalu (Zabel, MK GasGas) ning selles järjestuses ka sõit lõpetati. Teine sõit oli aga hoopis põnevam. Sonn ja Kõiv haarasid stardist liidripositsiooni ning neid jälitasid väikest vahedega Riim ja Lina ning Normak ja Kasesalu. Viimati nimetatute sõit jäi aga suhteliselt lühikeseks, kuna nende tsiklil andis summuti järgi ja noored mehed pidi masina boksiteele suunama. Esimesed kaks meeskonda pakkusid pealtvaatajatele korraliku etenduse, mille lahendus saabus sõidu lõpuosas, kui Riim – Lina tempos järgi andsid ja Sonn – Kõiv said turvalise vahe ning võtsid võidu. Riim koos rampväsinud Linaga, keda tuli peale sõitu veidi turgutada, said teise koha ning kolmandana ületasid lõpujoone avasõidu neljandad Rene Reinu ja Teet Eier (KTM, Kohila MK).

Kahe sõidu kokkuvõttes said etapivõidu Sonn – Kõiv, kes kogusid võrdselt 47 punkti teiseks tulnud Riim – Lina tiimiga, Reinu – Eier (38 p) meeskonnale kuulus kolmas koht.

Esimese Quad Hobi/ Veteran/ 250/ Naiste klassi ühise sõidu võitis Läti motolegend Agris Neija oma noore kaasmaalase Lauris Eizansi (Can-Am) ja samuti 250ste klassis võistleva Joosep Eesmäe (Honda, Catwees Honda Racing, Pärnu MC) ees. Teises sõidus suutsid aga noored mehed oma väärika konkurendi alistada, kui kindla esikoha sai Eizans ja teine oli Eesmäe.

Kahe sõidu kokkuvõttes sai 250 klassis Eizansi ja Eesmäe järel kolmanda koha Läti noormees Reinis Bicans. Neijale järgnesid Veteranide klassis aga Mark Saar (Kawasaki, Roosna-Alliku MK) ja Valdur Vingisaar (Yamaha, Yamamoto RC). Hobi esikolmiku moodustasid Janno Oja (Yamaha, Tihemetsa MK), Siim Saat (Yamaha, Saaremoto MK) ja Rene Kaseste (Yamaha, Motodepoo). Õrnema soo esindajatest võitis mõlemad sõidud kindlalt Läti preili Undine Ulmane (Yamaha), teine oli kummaski sõidus Hanna-Maria Tennokese (Yamaha, MK K&K) ja kolmas Liisi Kajo (Kawasaki).

Külgvankrite Veteranid ja Hobi klasside ühissõitudes ei leidunud vastast Veteranide arvestuses võistelnud Urmas Sugasepale, kellel korvis Venemaa sõitja Dmitri Rodionov. Sugasep – Rodionov (KTM, Sõmerpalu MK) võtsid kummastki sõidust kindlad võidud Hobi klassi tiimi Keit Kivaste – Tõnis Tuul (KTM, RedMoto Racing) ees. Veteranides olid mõlemates sõitudes teised Argo Põldsaar (KTM, Kohila MK) ja kolmandad Sverre ja Alar Lamp (AYR-KTM, AYR Racing Team). Hobi arvestuses oli samuti mõlemas sõidus esikolmik sama, kui Kivaste ja Tuul tiimile järgnesid Siim Mokrik – Villu Ventonen (AYR-KTM, Linnamäe MK) ja Erik Vahter – Aaro Ludvi (KTM, Kose AMK).

Quad100 ja 200 klasside avasõidus võidutses väiksemal quadil tugeva sõidu teinud lätlane Kristians Janis Sondors, kes alistas suuremal masinal sõitnud venelase Ivan Trjasovi alles viimasel ringil. Sondors, kes teises sõidus oli üldarvestuses kolmas, võitis 100ste klassis ning talle järgnesid seal venelane Semen Korostelev ja Mihkel Salujõe (Honda, HRC Eesti Racing Team). 200ste parim oli kummaski sõidus Trjasov, teise koha sai päeva lõpuks Patric Kurvits (Honda, Kagu MK) ja kolmanda venelane Aleksandr Lebedev.

Kõige pisematel 50cc quadidel ei leidunud vastast Läti poisile Karlis Straubergile, kes võitis mõlemad sõidud kaasmaalase Ivo Kristaps Kalve ees. Kahe sõidu tulemusena sai kolmanda koha sõidud neljanda ja kolmandana lõpetanud Sander Oinus (Apex, MK K&K).

Ainsa sooloklassina on teisel päeval kõikidel etappidel stardis MX Hobi sõitjad ning ka Kiviõlis ei saanud keegi vastu karikavõistluste liidrile Carl Mattias Räägelile (KTM, Estonian Express Racing), kui noormees võttis kummastki sõidust kindlad võidud. Kahe sõidu kokkuvõttes sai teise koha eile MX2 klassis osalenud Kermo Uue (Yamaha, MK AEX), kes oli avasõidus kolmas, kuid viimases teine. Poodiumi madalaimale astmele tõusis Kiviõlis sõidud kolmanda ja seitsmendana lõpetanud Leo Laur (Kawasaki, Linnamäe Krossiklubi).

Addinol Eesti motokrossi meistrivõistluste neljas etapp sõidetakse 26. ja 27. augustil Tihemetsas. Kiviõlis toimub aga nädal enne, 18.-20. augustil kümnendat korda külgvankrite MM-etapp.