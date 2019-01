FOTOD | Jääraja Eesti meistrivõistlustel osales krõbeda pakasega üle 200 sportlase

MX A krossinaela EMV arvestuse esimese sõidu võitis kindlalt Andre Park, kes selles klassis osales Husqvarna tsikliga. Teisele kohale heitlesid Marko Heinmäe (Honda, Viljandi VMK) ning eelmise aasta meister Timmo Mõts (Husqvarna, Sõmerpalu MK). Mõts möödus sõidu alguses Heinmäest, kuid pidi hiljem rehvipurunemise tõttu katkestama ja nii sai teise koha Heinmäe. Kolmandaks sõitis end Tamur Talviku (KTM, Paikuse MK).

Teises sõidus haaras esimese positsiooni küll Park, kuid peagi tõusis liidriks Heinmäe ja sõidu keskosas möödus Parkist ka avasõidu neljas mees Lauri Lokotar (Kawasaki, Kose AMK) ning trio kihutas sõidu lõpuni koos. Viimasel ringil suutis Park Lokotarist mööduda, kuid Heinmäe säilitas külma närvi ja kihutas esimesena ruudulise lipu alt läbi.

Tänu teisele sõidule võttis etapivõidu Heinmäe, kes kogus Parkiga võrdselt 47 punkti, kolmas oli Lokotar (38 p).

MX A klassiga koos rajal olnud Veteranid võistlesid kohalikele karikatele ning seal moodustasid esikolmiku Heinmäe, Hannes Hansman ja Rene Sapran.

EMV arvestuses võisteldakse tänavu ka külgvankritel ja quadraceritel. Külgvankritel pidasid esimeses sõidus vägeva duelli maha soomlased Jani Aronen/ Jussi Verävainen (AYR Honda) ja Renee Reinu/ Maurice Lina (WSP-KTM, Kohila Motospordi Klubi). Kui alguses kihutasid soomlased oma spetsiaalmasinal konkurentidega vahe sisse, siis vaikselt hakkasid Reinu/ Lina nendele lähenema ning sõidu lõpuosas pääsesid ka soomlastest mööda. Põhjanaabrite tempo langes seejärel veelgi, kuna tsikli tagarehv ei pidanud võimsale mootorile vastu ning kaotas hulga naaste ja pidamine kadus. Konkurentide ebaõnne kasutasid ära kohe Hannes Veski/ Madis Mälberg (AYR-KTM, Aave Spordiklubi) ja Markus Normak/ Karl-Albert Kasesalu (AYR-KTM), kes said soomlastest viimasel ringil mööda.

Teiseks sõiduks oli soomlastel aga uus tagarehv all ja nüüd konkurentidele mingit sõnaõigust ei antud ning sellest tuli kindel esikoht. Teisena ületasid lõpujoone Reinu/ Lina ja kolmandana Veski/ Mälberg.

Kahe sõidu kokkuvõttes said esikoha Reinu/ Lina (47 p), kellele järgnesid Aronen/ Verävainen (43 p) ja Veski/ Mälberg (42 p).

Quadidel võitis avasõidu kindlalt juba stardist ette saanud Marek Abras (Suzuki, MK Sinilind), teiseks sõitis end sõidu keskel Martin Adamsonist (Husqvarna, RedMoto Racing) möödunud Martin Filatov (Honda, Kagu MK).

Teises sõidus heitlesid enamus distantsist esikohale aga Adamson ja Filatov. Adamson sai stardist kõige paremini mööda, kuid peagi oli tal tuules Abrasest möödunud Filatov, kes haaras ka peagi liidriohjad. Noored mehed kihutasid seejärel ratas rattas sõidu lõpuni, kuid Filatov suutis ringigamahajääjatest veidi paremini mööda saada ja võttis võidu. Adamsoni järel sõitis uhkes üksinduses kolmandana üle lõpujoone Abras.

Etapi esikoha võttis Filatov (47 p) Abrase (45 p) ja Adamsoni (42 p) ees.

Quadidega koos rajal olnud ATV-d võistlesid Eesti karikaarvestuses ning seal oli kummaski sõidus järjekord Tamur Vanker (Can-Am, Märjamaa SK), Keijo Kraav (Can-Am, Motodepoo Team Green) ja Paavo Voogre (Can-Am).

85cc klassi põneva avasõidu võitis ülinapilt Karl Takk (Husqvarna, Vihur Motosport) Joosep Pärna (KTM, Pärnu MC) ees, kolmandana ületas lõpujoone Kenneth Nurja (Husqvarna, AYR Racing Team). Pikalt liidrina sõitnud Hugo-Brent Freimann (KTM, Vihur Motosport) eksis sõidu lõpuosas ning langes neljandaks.

Teises sõidus võttis aga kindla sõiduvõidu juba esimestel ringidel liidriks tõusnud Nurja, teiseks sõitis end sama kindlalt Takk ja kolmandaks Freimann.

Kahe sõidu kokkuvõttes võitis 85cc Eesti karikaarvestuses avaetapi Takk (47 p) Nurja (45 p) ja teises sõidus neljanda koha saanud Pärna (40 p) ees.

Samades sõitudes võistelnud naiste kohaliku karika arvestuses võitis Kristin Karro (Honda) Krissu Konoplitski (KTM, Sõmerpalu MK) ja Selyn Kazakova (Honda, Vihur Motosport) ees.

Väiksematel 65cc tsiklitel võitis mõlemad sõidud Gregor Kuusk (RedMoto Racing) klubikaaslase Jan-Marten Paju (mõlemad Husqvarna) ees. Kahe sõidu kokkuvõttes sai kolmanda koha sõidud 4. ja 3. kohal lõpetanud Tristen Mardo (KTM, AYR Racing Team).

Samuti EKV arvestusse kuulund MX Hobi klassis võttis kindlad sõiduvõidud Hannes Hansman (KTM, MX Racing Team), kellele järgnes kummaski Peeter Volokitin (Yamaha, Pärnu MC). Kahe sõidu kokkuvõttes oli kolmas mõlemad sõidud neljandana lõpetanud Jürgen Jegorov (KTM, Road Devil).

Kohalikele karikatele võistelnud MX Vabaklassis, mis on Eesti mõistes vägagi uus, kuid väga atraktiivne, võidutses kummaski sõidus Karl-August Lehis (Husaberg), teise koha sai kokkuvõttes Mait Vestel (Honda, MK Sinilind) ja kolmanda Sven Vetkin (Husqvarna, Vihur Motosport).

Kõige pisematel 50cc tsiklitel oli Harkus parim Kristjan-Erich Luhaäär (KTM, Pärnu MC) Enri Lustuse (Husqvarna, Sõmerpalu MK) ja Henry Järve (KTM, Äksi MK) ees.

Jääraja Eesti meistri- ja karivõistlused jätkuvad juba järgmisel laupäeval Pärnus, Pärnu jõe Via Baltica silla juures.