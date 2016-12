Täna saadeti lennujaamas Dakari ralli poole teele motomehed Toomas Triisa ja Mart Meeru, kes stardivad kahenädalasele maratonkatsumusele Paraguaist juba 2. jaanuaril.

Mõlemad mehed sõidavad Husqvarna tsiklitega Malle-moto klassis, mis tähendab, et kõik tehnilised probleemid tuleb piloodil ise lahendada nii rajal kui ka etappide vahel laagripaigas. Selle võrra tuli neil seekord ka tsiklit rohkem tundma õppida kui varasemalt.

"Kätekõverduste asemel sai natuke rohkem mutrivõtit käes hoitud. Jään siiski lootma, et midagi ei juhtu ja tsikkel peab lõpuni vastu," rääkis elu kolmandale Dakari rallile minev Meeru. "Tutvusime mootorrattaga kaks päeva. Võtsime lahti ja panime kokku tagasi. Saime teada, mille jaoks kõik jupid on. Tundus igati loogiline."

Tsikliga tutvumine toimus novembri alguses Hollandis HT Rally Raid meeskonna juures, kus näpunäiteid jagas ka eelmise aasta Dakari Malle-moto klassi võitja Jurgen van den Goorbergh.

Mõlemad mehed tunnistasid, et neil on kaasas talismanid, mis neid raskel rajal kaitsma peaksid. Meerul on selleks kaelaripatsid, Triisa jättis enda oma saladuseks. "Juba esimesest Dakarist peale on mul need. Seni on nad mind hästi teeninud, sellepärast kolmandat korda kaasa tulevadki," sõnas Meeru.

2017. aasta Dakari maratonralli stardib esmakordselt 2. jaanuaril Paraguaist ja liigub edasi Boliiviasse, finiš on 14. jaanuaril Buenos Aireses.

Mart Meeru:

Toomas Triisa: