FOTOD JA VIDEO | Elke ja Ott Tänak asuvad toetama Eesti mootorispordi tulevikku

Noored tehnikaspordihuvilised saavad enda kasutusse ka tänavasõidu Toyota Corolla ning Ott Tänaku meeskonna teadmised ja kogemused, et tippu pürgides teha häid otsuseid ja vältida teiste tehtud vigu.

Elke Grupi tegevjuht Veiko Karu märkis Elke Kuressaare esinduses toimunud sündmusel, et koostöö Tänakuga algas juba 2003. aastal, mil eraldati toetus rehvide ostmiseks. Koos on käidud läbi pikk tee Saaremaa kohalikest võistlustest rallimaailma absoluutsesse tippu.

„Ott Tänak on elav tõestus, et autoralli vägevate sekka pürgimisel on lisaks andele vaja teha meeletult ja järjekindlalt tööd ning omada sel teel toetajaid, kelle abile saab kindel olla,“ ütles Karu. „Elke Kuressaare, varem nime all Tesman Auto on Oti kõrval olnud 15 aastat ja nüüd on õige aeg aidata neid, kes tahavad tema jälgedes astuda. Ralliandest ja -ambitsioonist Saaremaal puudust ei ole ning koos Otiga saame aidata järgmisel põlvkonnal oma unistusi püüda.“

Karu toonitas, et rallioskuste arendamise kõrval on projektis äärmiselt oluline liikluskultuuri ja üldise tehnikahuvi kasvatamine noortes.

Aasta alguses Toyota tehasetiimiga liitunud 31-aastane Tänak lõpetas hooaja kolmandana, püsides viimaste etappideni tiitlikonkurentsis. Nii nagu Markko Märtin teda, soovib ka Tänak noori sõitjaid oma kogemustega toetada.

„Koostöös Elkega loodame luua noortele parimad tingimused tehnikaga tutvumiseks ja sõiduoskuste arendamiseks. Meie eesmärgiks on suunata noored õigele teele juba maast madalast, et eluteel eesootavad valikud ja raskused oleksid lihtsamini ületatavad,“ lausus Tänak.