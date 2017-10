FOTOD JA BLOGI | Ott Tänak ja Georg Gross võitsid rasketes tingimustes toimunud 50. Saaremaa ralli

Teise koha sõitis välja lätlane Nikolai Grjazin, kes jäi Tänakust maha kolme minuti ja 24 sekundiga. Kolmanda koha saavutas Raul Jeets (+4.49,7).

"Päris nauditav. Olud olid tõesti keerulised, kogemus tuli kasuks. Au ja kiitus Georgile, ulme töö mis ta tegi. Uskusime, et ta ei saa hakkama. On väga palju kaardilugejaid, kes sellega hakkama ei saaks. Ma ise sellist asja ei teeks!" sõnas Tänak koduse ralli võidu järel.



Laupäeva hommikust alates võtab blogi pidamise üle Twitteris rallipostitustega kuulsust kogunud karlip ehk Karli Pikk. Kohapeal on värskeid muljeid ja sündmusi vahendamas Delfi ja Eesti Päevalehe sporditoimetuse juhataja Peep Pahv.

Tänaku ja Grossi värsked muljed: http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-video-tanak-kiitis-vapustavat-rallipublikut-gross-lubas-et-rohkem-kaarti-ei-loe?id=79830064

Veel pilte autasustamiselt:

Võidumehed poodiumil:

Siit ka siis mitteametlikud ralli Top 10 tulemused. Hetkel läbivad veel viimased autod viimast katset.

Siin on see saladus, kuidas Ott võitis 11. kiiruskatse koguni 31 sekundiga..https://twitter.com/KristianPints/status/919207568974712832

Ja siit tulevad 50. Saaremaa Ralli üldvõitjad - OTT TÄNAK JA GEORG GROSS! O. Tänak: "Päris nauditav. Olud olid tõesti keerulised, kogemus tuli kasuks. Au ja kiitus Georgile, ulme töö mis ta tegi. Uskusime, et ta ei saa hakkama. On väga palju kaardilugejaid, kes sellega hakkama ei saaks. Ma ise sellist asja ei teeks!".

Gryazin võtab üldarvestuses 2. koha: "Otsustasime katseid sõita treeninguna. Esimesel päeval tegime suure vea, sellepärast pole ka häid aegu. Nüüd saan nendest teedest ja oludest palju paremini aru!".

Jeets võtab mitteametlikult 50. Saaremaa Rallil 3. koha:"Sõit oli küll viimasel katsel selle koha vääriline! Väga lahe, 50. Saaremaa Ralli, au on siin osaleda ja tihedas konkurentsis. Väga lahe!".

Kaspar Koitla lõpetab ralli veits kurvema noodiga:"Poole katse peal kadusid pidurid..". See tähendab seda, et Rainer Aus tõuseb viiendale kohale!

Aus ka õnnelikult 50. Saaremaa Ralli lõpus "Ma ei tea kas ma oleks nii raskete oludega rallit kunagi sõitnud.."

Kindlasti üks kurnavamaid Saaremaa Rallisid viimastel aastatel ning meil on esimene finišeerija - Rolands Jaunzems jõuab esimesena ilusti ralli lõpuni.

EILNE PÄEV: Tomi Tukiainen peaks tegelikult olema praegu kolmandal kohal, kuid tehniline komisjon avastas 1. päeva lõpus, et tema auto rehve oli lõigatud, mistõttu anti nii temale kui ka sama põhjusega Kaspar Koitlale 1-minutilise ajatrahvi.

50. Saaremaa Ralli poodium ootab oma sangareid!

Nonii, kallid lugejad - aeg on juba nii kaugel, et saame algust teha ralli viimase - kümnenda, ehk 18.22km pikkuse "Sääre/Silveston" nimelise katsega. Esimene auto on juba rajal.

VAATA: Plangi eksimus kümnendal kiiruskatsel, mis lõppes väga õnnelikult!https://twitter.com/Karlip1/status/919201006554091520

Tundub, et üheksas kiiruskatse on hetkel peatatud. Anname arengutest esmasel võimalusel teada.

Katkestanute nimekiri on väga pikaks veninud: enne viimase katse algust on juba katkestajate nimekirjas 77 ekipaaži!

EMV9 klassi liider Pasi Tiainen katkestab üheksandal katsel tehniliste probleemide tõttu, mis tähendab seda, et liidrikoha võtab üle Klim Baikov.

Tänak/Gross tankimas enne ralli viimast lisakatsetFOTO: OT Racing

Ott ja Georg kümnendal katsel läbimas šikaani https://twitter.com/paddocknews/status/919195133219950593

ÜLDSEIS peale kümnendat kiiruskatset näeb välja selline

Plangi peale kümnendat katset "Parem kiire kurv, väga libe oli.. läks väga risti. Liigne proovimine põhjustas järjekordse õnnetuse."

O. Tänak on läbinud kümnenda katse 10 sekundit kiiremini kui Gryazin "Nagu ikka. Keeruline, palju vesiliugu. Tundus, et Georgile meeldis."

Koitla suurendab oma edumaad Ausi ees 2.8 sekundi peale.

GPS - Plangi seisab katsel Möldri silla juures.

GPS - Kümnendal katsel Möldri silla juures on Plangil moment olnud, sest kiirus oli tal seal natuke aega nullis.

Kümnes katse on nüüd alanud ja Jaunzems on juba poolel katsel.

ÜLDSEIS peale üheksandat kiiruskatset näeb välja selline.

Aeg nüüdseks vaadata järgmise katse poole, milleks on ralli eelviimane - kümnes katse. Algusajaks on 16:14 ning tegemist on 9,80km pikkuse "Toomalõuka/Citroën" katsega, mida sõidetakse ainult ühe korra.

Natuke ka droonikaadreid Ott Tänaku sõidust üheksandal katsel!https://twitter.com/paddocknews/status/919184905090863104

GPS UUDIS - Üheksandal katsel jäi seisma kuid sai uuesti liikuma Einar Laipaik. See tähendab seda, et Leedu ekipaaž saab EMV7 klassi esikohale.

O. Tänak üheksanda katse finišis "Päris kole katse, vastikud kivid, auto sai pihta küll. Aga kõik tundub autoga okei." 3:41.6 - 10 sekundit kiirem kui Gryazin

Koitla tuleb Ausist 0.5 sekundit kiiremini ning sellega läheb Koitla Ausist üldarvestuses 0.4 sekundiga mööda.

Aus 4:00.50 "Täna on ikka liiga libe, aga kõik on hästi."

Stig Andervang tuleb samuti üheksandalt katselt katkise vasakpoolse rehviga.

Jaunzems jõudis katse lõppu, kuid seda katkise eesmise rehviga.

Ja me oleme taas aktsioonis - üheksas katse on nüüd alanud ja Rolands Jaunzems on ilusti katsel.

VIIMASED KOLM KATSET - Meeskonnad on nüüd hoolduspargist väljumas ning suundutakse otse Üheksanda lisakatse poole, milleks on "Leedri 2/Cramo", pikkusega 6,41km ning algusajaga 15:36.

TEADE KORRALDAJALT - Kõik ajatabeli ajad nihkuvad ohutuskaalutlustel 10 minutit edasi!

EMV6/R2C - Peale seitsmendat katset oma klassi teisel kohal asetsev Kasari lõpetas kaheksanda katse katkise rehviga, mis maksab talle vähemalt kaks minutit!

ÜLDSEIS peale kaheksandat kiiruskatset. Ja nüüd tuleb veidi pikem paus, sest järgmine katse algab alles kell 15:36.

Otil probleemid autoga - rool on lahti. Kaheksandalt katselt läbi ajaga 11:08.20. Ott "Suht katse alguses hakkas rool käest ära kukkuma, aga suunda sain muuta."

Tingimused pole kuigi kerged ka Eesti parimale rallisõitjalehttps://twitter.com/PeepPahv/status/919144481345232897

Abram kaheksandalt katselt "Teine läbimine on ikka päris karm auto jaoks, autost on kahju. Naudime endiselt."

Esimese läbimise parima aja tegi (muidugi) O. Tänak, kes sõitis ajaks 11:06.40. Kui palju suudab ta seda kaheksandal katsel parandada? Ülejäänutest sõitis parima aja Plangi, kes sai ajaks 11:36.10.

KÄIB! Saaremaa Ralli kaheksas katse on nüüd käimas ning Jaunzems on katsel.

JÄRGMINE KATSE - juba kell 12:56 algab Saaremaa Ralli kaheksas katse "Kurevere 2/Mobil Super", mis on ralli pikima katse, 22.76km, teine läbimine.

ÜLDSEIS peale 50. Saaremaa Ralli seitsmendat kiiruskatset

FOTO | Priit Koik lõpetas oma ralli Seitsmenda katse alguses kiviaias.

Georg Gross seitsmenda katse lõpus "Väga kihvt elamus, vahest hirmus on. Alguses olid halvemad tingimused ja Ott võttis rahulikumalt aga lõpus hakkas pressima."

Plangi tegi seitsmenda katse lõpus spinni ning jäi natukeseks ajaks kraavi kinni. "Proovisime natuke kiiremini.."

Kõik sõitjad on seitsmenda katse lõpus õnnelikud, et üldse lõpuni jõuavad - pidurdusmaad on libeduse tõttu ülipikad.

http://sport.delfi.ee/news/auto/eesti/video-karm-onnetus-oli-lahedal-purjus-pealtvaataja-kakerdas-saaremaa-rallil-hoolimatult-teele?id=79828042

Jaunzems teeb finišis vea ning sõitis üle finišijoone tagurpidi.

Seitsmes katse on nüüd käimas ning Jaunzems on rajal.

GPS - Priit Koik seisab katsel. Teelt väljasõit.

Kuidas läheb klassides peale kuuendat katset?EMV3 - 1. Abram, 2. Popov (+1m30s), 3. Semenov(+1m55s)EMV4 - 1. Koitla, 2. Kers (+2m13s), 3. Jaunzems (+3m12s)EMV5 - 1. Tölp, 2. Subi (+2m25s), 3. Nousiainen(+3m22s)EMV6/R2C - 1. Torn, 2. Kasari (+44s), 3. Uustulnd (+45s)EMV7 - 1. Laipaik, 2. Firantas (+15s), 3. Nokkanen(+1m07s)EMV8 - 1. Virves, 2. Soe(+2s), 3. Jalakas(+3m04s)EMV9 - 1. Tiainen, 2. Baikov(+1m50s) 3. Laus(+2m52s)EMV10(Peale viiendat katset) - 1. Niinemets, 2. Bortnik(+1m03s), 3. Hirsnik(+1m08s)

50. Saaremaa Ralli on jõudnud juba nii kaugele, et ekipaažid liiguvad hoolduspargist välja ning suunduvad Seitsmenda katse poole, milleks on "Leedri 1/Cramo", pikkusega 6,41km ning see algab kell 12:23. Kõigest toimuvast saate teada siin ja koheselt.

Tänak kihutamas ralli teisel päeval:

Ralli liidrid Ott Tänak ning Georg Gross näitasid kuuendal katsel kiirust https://twitter.com/paddocknews/status/919103383356739586

ÜLDSEIS peale 6. kiiruskatset - Ott jätkab võimsalt liidrina

Plangi kuuenda katse lõpus "Esimeses kurvis läksid pidurid lukku ja sõitsime välja.." kaotab Otile 5 minutit ja 49 sekundit ning kukub top 10-st välja.

Suured muutused Top 10s: Plangi/Roosimaa sõitsid rajalt välja ning said tagasi teele kuid ajakaotus on liiga suur. Enne katset 5. kohal olnud Bundsen tegi samuti suure väljasõidu ning sama tegid ka enne kuuendat katset 7. kohal olnud Vähämiko/Salo.

O. Tänak (17.3s kiirem Gryazinist) "Plangi oli esimeses kurvis väljas ning ka Bundsen jäi natuke silma. Endal oli ka keerulisem kuna Georgil oli raske, võtsime viisakamalt, üritada pole midagi."

GPS - Plangi on saanud liikuma, kuid ajakaotust on siit saadud juba liiga palju.

Jeets kuuendalt katselt "Sõitsime Koitlal sabas terve katse.." kirjeldab katset kui rallikrossi.

Koitla kuuenda katse finišis "Päris mitu ekipaaži oli tee peal ees, läks päris palju aega ootamisele."

GPS - Plangi ka seisab kuuenda katse stardist 200m!

GPS - Kõik juhtub kuuendal katsel - Koitla ka seisab!

GPS - 6. katsel on seisma jäänud ka Vähämiko/Salo, kes olid enne katset 7. kohal. Uuendus: meeskond sõitis vastu puud, meestega on kõik OK!

GPS - 11. kohta hoidvad G.Notkus/D.Strižanas on 6. katsel enne finišit seisma jäänud.

Ranno Bundsen jäi korraks 6. katsel seisma, kuid sai kiirelt uuesti liikuma.

Ja 6. kiiruskatse on Alanud! Rolands Jaunzems on edukalt katsele startinud.

Aeg edasi liikuda: ralli 6. kiiruskatse, 11.30km pikkune "Pidula/Tesman Auto", algab juba kell 10:05, ehk kohe-kohe.

ÜLDSEIS peale viiendat kiiruskatset näeb välja selline. Ott ja Georg suurendavad oma edumaad aina rohkem.

O. Tänak SS5 "Harjutada pole midagi, päris huvitavad olud, tuleb ellu jääda. Georg sai okeilt hakkama, talle kõige keerulisem katse." 29.7 sekundit kiiremad Plangi/Roosimaast

Plangi teeb uue kiirema aja, 11:36.10, kuid Ott on veel tulemata. Plangi sõnab, et vaatab Oti aja ära siis saab teada, kuidas sõitma peab.

Kuid Koitla teeb suurepärase aja, 11:43.90, mis on koguni 15 sekundit kiirem kui Aus.

Rainer Aus kurdab siiski mootoriprobleemide üle: pöörded ei taha väga kõrgele minna. Seekord on ta aga Bundsenist kiirem ning seda 4. sekundiga.

Abramil lõpus kiirel lõigul ärev moment, kui nootidest puuduvatel lompidel tekkis vesiliug.

Koik ütles, et tingimused on väga karmid ning mingit usaldust pole. Samuti jõudis ta rehvi lõhkunud Jaunzemsile katsel järgi.

Esimesed kolm autot sõidavad 5. katsel vägagi lähestikku ning tundub, et Koik võib siin enne katse lõppu Jaunzemist mööda sõita.

50. Saaremaa Ralli 5. kiiruskatse on nüüd Alanud ning Jaunzems (nr. 30) on katsele startinud õigeaegselt.

Neljandal katsel ikka juhtub: Haapsaari/Sorsa sõitsid teelt välja ning sama tegid ka Butler/Johnston, kes aga lõpetasid katusel.

50. Saaremaa Ralli 5. kiiruskatse, "Kurevere 1/Mobil Super" 22.76km pikkune katse, mis on ühtlasi ka ralli pikima katse esimene läbimine, saab alguse juba kell 9:15.

Kers/Kapp tulid neljandalt katselt maha ning Kers kurdab, et juba katse alguses lõhuti rehv ning tuldi selle katkise rehviga terve katse.

Siit ka Oti stiilinäide neljandalt katselt https://twitter.com/paddocknews/status/919076079670906881

50. Saaremaa Ralli üldseis peale 4. katset näeb välja selline.

Pole kahtlustki: Ott ja Georg purustavad eelneva aja ning on 15.6 sekundit Plangist kiiremad. "Kohati pahad kohad, pahade kividega. Päris keeruline."

Hetkeinfo ütleb, et Kaur/Arnek seisavad neljandal katsel mootoriprobleemide tõttu.

Ralli teisel kohal olev Egon Kaur seisab hetkel neljandal katsel. Ootame rohkem uudiseid..

Kaspar Koitla võtab hetkel kiireima aja (5:30.0), mis on 3 sekundit Bundsenist kiirem.

Rainer Aus teeb väga kehva aja ning kurdab mootoriprobleemide üle. Kaotab 18.6 sekundit Bundsenile.

Bundsen ütleb, et kui eile oli libe, siis nüüd on veel libedam. Ootas hullemat katset aga polnud väga halvas seisus.

Esimesed kaks autod läbi ning mõlemad vigu teinud: Jaunzems käis korraks rajalt väljas ning Koik tegi spinni.

Jaunzemsil tundub probleeme olevat, sest jäädi katsel korraks seisma.

Nii, ja siit ta algab! 50. Saaremaa Ralli 2. ning viimane päev on nüüd Käimas! Rolands Jaunzems/Ainars Kalnins on katsele startinud ning peatselt saame ka esimesi muljeid, mis seisus katse on.

Neljanda katse pinnas näeb välja selline, ehk siis väga libe ja vihmane https://twitter.com/paddocknews/status/919068838855106560

Eile linnakatsel juhtunud õnnetus, kus Liblik/Kaubi sõitsid mehaanilise rikke tõttu otse betoonplokkidesse.https://twitter.com/Karlip1/status/919066721469820928

Petter Solbergi pojal, Oliver Solbergil, ei olnud lihtne algus eilsele päevale: sõideti juba esimesel katsel rajalt välja.https://www.youtube.com/watch?v=ttjZK_Jr_0Q

Tänaseks on ka stardijärjekord ümber pööratud ning täieliku stardijärjekorra tänaseks päevaks leiab klikates SIIA. Pildil kujutatud 25 esimest autot selles järjekorras, milles katseid alustatakse.

Tere hommikust kõigile! Service B on juba esimeste autode jaoks läbi saanud ning suundutakse päeva esimesele katsele, milleks on 9,95km pikkune "Taritu 2/Teetormaja" katse, algusajaga 8:22.

https://twitter.com/paddocknews/status/918907726910107648

Tänaku ja Grossi muljed Saaremaa rallilt! http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-video-gross-kaardilugeja-ametist-kohati-on-oti-korval-paris-oudne?id=79825524

Linnakatse tulemused:

Üldseis avapäeva kolme kiiruskatse järel:

Tukiainen on linnakatsel 7,3-sekundilise kaotusega kaheksas ning säilitab üldarvestuses neljanda koha.

Üldseis kolme katse järel: 1. Tänak 12.50,7, 2. Kaur (+27,7), 3. Plangi (+27,90).

Grjazin jääb Tänakule alla 4,40 sekundiga - hetkel kolmas aeg - ning on üldarvestuses neljas (+33,2).

Plangi suretas katsel auto välja ja kaotas Tänakule 11 sekundiga. Üldarvestuses kukutakse Kauri järele kolmandaks.

Kolmanda koha mees Kaur kaotab Tänakule 3,6 sekundiga.

"Väga okei päev oli, Georg sai üllatavalt hästi hakkama. Ta on kõvasti valmistunud ja tundub, et töö kannab ka vilja," sõnas Tänak avapäeva lõpus.

Tänak kihutab linnakatse läbi ajaga 2.40,00.

Siiani on rallil neli katkestajat:

https://twitter.com/SaariJarno/status/918875498201190400

Veel pool tundi oodata. Kolmas kiiruskatse ehk Kuressaare linnakatse (2,16 km) algab kell 20.26.

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/meiemaa/meie-maa-ott-tanak-toi-lossihoovi-rahvast-tais?id=79824668

Liidrid ralli teisel katsel:

Selgunud on, et kolmas katse algab planeeritust 6 minutit hiljem ehk kell 20.25.

Kõik teise kiiruskatse lõpetajad teatavad nagu ühest suust, et oli väga libe ja mudane.

Kolmas kiiruskatse ehk Kuressaare linnakatse (2,16 km) algab kell 20.19.

Üldseis kahe katse järel: 1. Tänak 9.35,7, 2. Plangi (+16,90), 3. Kaur (+24,10), 4. Tukiainen (+25,60), 5. Grjazin (+28,80), 6. Jeets (+38.10.).

Grjazin piirdub hetkel neljanda ajaga (5.33,10) ja kukub kokkuvõttes teiselt kohalt neljandaks (+28,8 Tänakule).

Plangilt teine aeg 5.20,20. Kaotust 9,90 sekundit Tänakule. Škoda R-ga kihutav Plangi kiitis ralliraadiole oma masinat: "Sinna kuhu keerad, auto ka sõidab!"

Ka Kaur tunnistab, et rada oli väga libe. Tema saab ajaks 5.25,3, kaotades Tänakule juba 14,9 sekundiga.

"Siin katsel oli juba kõva mudakiht peal, aga pole hullu. Ja Georg saab siiani kenasti hakkama," rääkis Tänak ralliraadiole.

Tänaku teise katse aeg on 5.10,30.

Tänak on teiseks katseks rajal!

Kuna avakatse start lükkus pealtvaatajate tõttu edasi, pole ka teine kiiruskatse veel alanud.

Avakatse tulemused: 1. Tänak 4.25,40, 2. Grjazin (+6), 3. Plangi (+7), 4. Kaur (+9,2), 5. Aus (+10,5), 6. Tukiainen (+11.3).

Esikuuikus on toimunud üks muutus: Tukiainen on tõusnud kuuendaks (+11.30 Tänakule).

Tänak stardib peagi juba teisele kiiruskatsele: SS2 Taritu 1 (9,95 km) kell 18.26

Hetkeseis: 1. Tänak 4.25,40, 2. Grjazin (+6), 3. Plangi (+7), 4. Kaur (+9,2), 5. Aus (+10,5), 6. Jeets (+13,9).

Aus saab ajaks 4.35,9. Viies koht hetkel (+10.50).

Grjazinilt teine aeg. Tänak edestab neid kuue sekundiga.

Plangi sõidab välja hetke teise aja 4.32,4. Kaotust Tänakule 7 sekundit.

Kaur kaotab Tänakule 9,2 sekundiga.

Tänak saab ajaks 4.25,40. Ott räägib ralliraadiole, et "see vana auto ikka natuke lahja oli, aga Gross sai kaardi lugemisega kenasti hakkama."

Õnneks on pealtvaatajad aru pähe võtnud ning võistlus on alanud!

Möldri silla piirkond jääb avakatse stardist 7 km kaugusele.

Antakse isegi hoiatus, et kui pealtvaatajad keelatud alalt ei lahku, jäetakse avakatse sootuks ära.

Ralliraadio annab teada, et kuna suur hulk inimesi on Möldri silla piirkonna ära ummistunud, on ralli algus edasi lükatud.

Avakatse on kohe-kohe algamas.

Tänak ja Gross stardis.

Muljed Georg Grossilt... http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/tanaku-kaardilugeja-gross-nii-narvis-olin-karjaari-algusaastatel?id=79824142

Ekipaažid läbivad hetkel Kuressaare kesklinnas asetseva poodiumi ning lähevad siis avakatse starti. Kaugatoma katsel on pikkust 9,8 km ja see algab kell 18.03.

Ott Tänak starti ootamas:

Autod starti ootamas:

Saaremaa rallil osalejaid ootavad sellised tingimused: https://twitter.com/Stjops/status/918495451086835712

https://twitter.com/OttTanak/status/918745937530507264

Vaata Tänaku muljeid vahetult enne rallit. http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-video-ott-tanak-rada-on-vaga-libe-ja-keeruline-kuid-see-on-saaremaale-kohane?id=79823494

Ott Tänak pidas suuri ja väikseid poolehoidjaid meeles... http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/fotod-ott-tanak-jagas-saaremaa-ralli-eel-fannidele-autogramme?id=79823128

Ott Tänak oma perega:

https://twitter.com/EstonianWeirdo/status/918804466547265536

OT Racingu garaažis hakkas täna kibekiire, kui hommikusel testil avastati Janar Tänaku Lada käigukastiga probleem. Loodame, et masinaga saab kõik korda ning mehed jõuavad ilusti starti!FOTO: OT Racing / Facebook

Kuidas meeldib? Selline näeb välja Margus Muraka tuliuus Audi S1 4WD Prototüüp ralliauto.https://twitter.com/SaariJarno/status/918762052612698112

Täna, kell 14:30, algab Kuressaare lossiesisel Saaremaa Ralli osalejate autogrammitund. Kui juba seal olete, siis soovitame külastada ka lossis sees asuvat Saaremaa Ralli näitust. Pilet näitusele maksab 3 eurot.

Tere kõigile ning alustame juba esimese Live postitusega!Mõni aeg tagasi lõpetas Ott oma Saaremaa Ralli eelse testi ning sõnas, et meeskond on head tööd teinud ning teed on palju paremas seisus kui seda olid Walesis.https://www.instagram.com/p/BaLhZ7jAwMq/?taken-by=otracing_official