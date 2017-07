FOTOD | Eestis pojale kaasa elav Belgia krossilegend kiitis Lange juunioride MM-i korraldustiimi

Lange motokeskuses toimuval motokrossi juunioride maailmameistrivõistlustel on teiste seas võistlemas kümnekordse maailmameistri Stefan Evertsi poeg Liam Everts, kes 85cc klassi avasõidu järel isalt korraliku peapesu sai.

12-aastane belglane finišeeris avasõidus 24. kohal. Poisi legendist isa leidis pisut aega, et oma muljeid võistlusest ja Lange rajast Delfiga jagada.

"Start polnud tal kõige halvem, aga ta oli esimesel ringil liiga ettevaatlik ja lasi endast poisse liiga kergelt mööda. Mõnedel rajaosadel, kus ta oleks pidanud viimastel lainetel hüppama, jättis ta hüppamata. Ta peab rohkem ründama," rääkis Stefan Everts. "Olen pisut pahane, et ta ei paranda neid asju, millest oleme terve nädalavahetuse jooksul rääkinud."

Everts teab omast käest, millised pinged ja ootused kaasnevad maailmameistri pojana karjääri tehes. Oli ju ka tema enda isa Harry neljakordne maailmameister. "See on nii õnn kui ka õnnetus. Pidin ka ise käima isa jälgedes ja see polnud lihtne. Aga lõpuks oli see ikkagi tema otsus võistlema hakata," ütles ta.

"Tal on muidu hea rattatunnetus, aga ta peab suuremaks kasvama. Ta saab järgmine kuu 13-aastaseks, aga on enda klassis üks väiksemaid poisse. Kilosid ja jõudu on veel vähe. Kuid võib-olla ongi hea, kui ta praegu positsiooni eest kõvasti rabelema peab. Kui ta tahab kunagi tippsõitjaks saada, siis seal läheb veel raskemaks. Pole kunagi hea, kui alguses kõik kergelt kätte tuleb."

Eestis viibib Stefan Everts juba kolmandat korda. Selle aastakümne alguses käis ta siin võistlejana heategevusüritusel Tanel Leok ja sõbrad. Juunioride MM-i korraldusega on ta sel nädalal väga rahule jäänud.

"Hea rada, kena ja puhas koht, väga hästi organiseeritud üritus. Väga muljetavaldav. Ma ei näe põhjust, miks siin ei võiks kunagi toimuda MM-etapp," jagus tal Lange motokeskusele ja Eesti Mootorattaspordi Föderatsioonile ainult kiidusõnu.

2006. aastal tippsõitja karjääri lõpetanud Everts töötab igapäevaselt Suzuki tehasetiimi mänedžerina. Ta küll jälgib juunioride MM-i tulemusi hoolega, kuid tõdeb, et kaugeleulatuvaid järeldusi ei maksa neist siiski teha. Küsimusele, kas ta oskab nimetada juba mõnda järgist Stefan Evertsit või Antonio Cairolit, kõlas resoluutne "ei".

"Liiga vara öelda. Selles vanuses pole mingeid garantiisid. Hea on näha, kellest võib tulevikus asja saada, aga tänased maailmameistrid ei pruugi maailmameistriks tulla täiskasvanute klassis. Järgmise viie aastaga võib nende elus paljugi juhtuda," sõnas ta.