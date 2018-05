FOTO | Saksamaal toimunud rallil head minekut näidanud eestlaste jaoks sai võistlus avarii näol dramaatilise lõpu

Nädalavahetusel Saksamaal sõidetud ADAC Opel Rally Cup sarja teine etapp sai dramaatilise lõpu, kui rallit juhtinud eestlased Karl Martin Volver – Marten Madissoo sõitsid teelt välja ja võidu võtsid Elias Lundberg – David Arhusiander.

ADAC Opeli Rally Cup sarja arvestuses liidritena rajale läinud Karl Martin Volver ja Marten Madissoo näitasid kogu võistluse jooksul väga head kiirust. Alates laupäeva hommikust rallit juhtima asunud eestlased suutsid seda hoida kuni eelviimase kiiruskatseni, kus kahjuks sõideti teelt välja ja käidi autoga üle katuse, kirjutab ralli.ee. Vaata ralli.ee-st ka fotot Volveri avariijärgsest autost!

Auto sai nii palju kannatada, et sõitu jätkata polnud võimalik, aga õnneks oli meestega kõik korras.

“Selline see sport on, ka ainult üks eksimus võib ära rikkuda kogu eelneva hea sõidu. Aga kõige tähtsam, et nii minu, kui Marteniga on kõik korras” rääkis Volver peale õnnetust.

Kuna Karl Martin Volver võistlust ei lõpetanud, langes ta punktiarvestuses kolmandaks. Sarja liidriks tõusis Elias Lundberg kellel on nüüdseks kokku 82 punkti. Teisel kohal asub kahe etapi järel Grégoire Munster 59 punktiga.

Punktiseis peale teist etappi:

Lundberg 82.

Munster 59.

Volver 50.

Delhez 39.

Cracker 36.

Griebel 32.

Schumann 29.

Havlat 28.

Sartor 27.

Schmidt 21.