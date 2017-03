Laupäeval, 4. märtsil Monacos toimunud Rahvusvahelise Veemoto Liidu UIM maailmameistrite autasustamisgalal sai Marten Männi kätte 2016. aasta jettide klassi Ski Junior GP3 maailmameistritiitli.

Suurejoonelisel galal, mille külalisteks olid Monaco vürst prints Albert ja olümpiavõitja Jelena Isinbajeva, kuulutati esmakordselt välja aasta parim noor veemotosportlane, selle kategooria üheks nominendiks oli ka Marten Männi, kes maailmameistritiitli kõrval sai 2016. aastal Euroopa meistrivõistluste pronksmedali.

UIM galal osales Marten Männi esmakordselt ja muljed olid võimsad. „Oli suur au olla koos oma ala ja teiste veemoto maailmameistritega sellel galal. See tiitel on minu karjääris väga oluline ja selle üleandmine sellises väärikas seltskonnas annab sellele lisaväärtust. Tänud kõigile toetajatele ja perekonnale, kes on sellele kaasa aidanud ja usun, et koos saame selliseid hetki nautida ka tulevikus,“ rääkis Marten Männi.

Esmakordselt valiti UIM galal hooaja parim noor veemotosportlane. Marten Männi oli üheks nominendiks, ajaloo esimene tiitel tuli Eestisse, Stefan Arandile, kes oli 2016. aastal veemoto maailmameister ja kahekordne Euroopa meister.

Kuigi vanuse poolest saaks Marten Männi alanud hooajal osaleda veel juuniorite arvestuses, võeti koos taustajõududega vastu otsus, teha üleminekuaasta ja osaleda tänavustel tiitlivõistlustel juba täiskasvanute arvestuses.

Sarjad, kus Marten Männi 2017. aastal osaleb, on: UIM maailmameistrivõistlused tugevaimas, SKI GP1 klassis (6 etappi), UIM Euroopa meistrivõistlused SKI GP1 klassis (2 etappi), Jetcross Tour (4 etappi) ja Nordic Championship (1 etapp). Kindlasti soovitakse osaleda ka vähemalt ühel Eesti meistrivõistluste etapil. Rahvusvahelistes sarjades on eesmärk 2017. aastal tulla poodiumile.

Hooaja avavõistlus on UIM Euroopa meistrivõistluste esimene etapp 18.-21. mail Horvaatias, Zadaris. UIM maailmameistrivõistluste esimene etapp sõidetakse 2.-4. juunil Itaalias, Porto Cesarios.