7. jaanuaril Võrumaa kuppelmaastikul sõidetava rallisprindi jaoks on ettevalmistused täies hoos ning oma positiivse panuse on selleks andnud ka ilm.

Ürituse korraldaja Raimo Orava sõnul on Võrumaal hetkel ilmastiku- ning teekatteolud soodsad ning erinevate prognooside põhjal on oodata võistlusnädalaks käredat külma ja ka lumelisa.

"Oleme hetkel optimistlikult meelestatud ning teeme omalt poolt kõik, et üritus saaks toimuma. Kui mujalpool Eestis võib tunduda, et mingisugust talvist võidusõitu pole võimalik korraldada, siis Võrumaal on asjalood teisiti. Hoiame pidevalt rajaoludel silma peal ning seejuures lisavad entusiasmi nii Eesti kui ka välismaa ilmateenistuste prognoosid, mis lubavad võistlusnädalaks korralikku pakast ja lumeolude täienemist," lausus Orav.

Ta lisas: "Siinkohal kutsume kõiki huvilisi, ehk nii sõitjaid kui pealtvaatajaid võistlusest osa võtma, mis annab võimaluse nautida üks tõeline talvepäev mootorimürina saatel. Kel aga kohale pole võimalik tulla, saab võiduajamist jälgida Delfi TV vahendusel, kes teeb võistlusest otseülekande ning seda kokku koguni kuue kaameraga raja erinevatest osadest – loodame, et see aitab autosporti veelgi rohkem massidesse viia ning annab ka võistlejatele osalemiseks ja võistlusrajal pingutamiseks lisastiimuli."

Täiendavat infot 7. jaanuari südapäeval algava rallisprindi kohta võib leida siit.