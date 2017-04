FK Kardikeskuses peetakse taas isade ja tütarde võidusõidupäev

11. juunil algusega kell 12 leiab Õismäe FK Kardikeskuses taas aset üritus Daughter & Father Race Day.

Juba teist korda toimuva ürituse eesmärk on tutvustada igas vanuses tüdrukutele mootorispordi maailma ning näidata kõigile, et ka tüdrukud oskavad sõita. Mullu osales üritusel üle 70 osaleja, tänavu lisandub ka võistlus emadele ja poegadele.

Tütar ja isa/ema ja poeg moodustavad võistkonna ning ajasõitude põhjal jagatakse sõitjad alagruppidesse. Nende tulemuste põhjal lükatakse kardid stardijoonele. Tütre/poja finaalikoha järgi saavad isa/ema stardikoha enda finaalis.

Lisaks sõitmisele on ka palju muud teha - head muusikat mängib DJ Karl Nahkur, lisaks pakutakse head söögipoolest, võistluskartidega sõidavad kardisportlastest tüdrukud ning palju muud.

Osalemistasu on 22 eurot tiimi kohta, mis sisaldab ajasõitu nii vanemale kui lapsele ning finaali. Pealtvaatajatele on üritus tasuta ning registreerida saab koha peal.

Oodatud on kõik tüdrukud ja poisid, alates nendest, kellel jalad pedaalideni ulatuvad!

"2015. aastal intervjuus Õhtulehega küsiti minult, miks on mootorispordi maailmas tüdrukuid nii vähe. Põhjuseid on küll mitmeid, kuid kõige põhilisem on see, et isad suunavad sõitma pigem oma pojad - tüdrukutele jäägu tantsimine või klaverimäng," räägib ürituse korraldaja Simone Viidas.

"Tänu sellele küsimusele tekkiski mul mõte, kuidas anda tüdrukutele võimalus oma isale tõestada, et ka nemad suudavad sõita. Enne 2016. aasta üritust nomineeriti mind ka FIA Women in Motorsport kampaania Eesti esindajaks, milleks ka sain. Minu töö on seega ka suurendada naiste osalust mootorispordi maailmas, mis haakub ürituse teemaga."

Päeva lõpus saavad parimad ka poodiumil autasustatud karikate, lilledega ning kaunistatud šampustega MyLove poolt.

Iga võistleja saab värskendava kingikoti, mille panevad kokku Vitamineral, Exit Room, Natural Valley ning Magus Mull. Loosiratasse panid auhinnad keerlema Arigato, Gessu’s Vision, Exit Room, Mamac makroonid, Palmer’s, Wallprint.ee, Kane’s ja G-PAD.