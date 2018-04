FIA president külastab Eestit koos Bondi-tüdrukust elukaaslasega

5.-6. aprillil on Eestis ametlikul visiidil Rahvusvahelise Autoliidu FIA president Jean Todt. Koos Todtiga külastab Eestit ka tema filminäitlejast elukaaslane Michelle Yeoh.

Eesti visiidi raames osaleb Todt liiklusohutuse teemalisel ümarlaual ja MOMU Mootorispordi muuseumi avamisel Turbas. Lisaks on planeeritud kohtumine Eesti Vabariigi peaminister Jüri Ratasega.

Visiidi käigus antakse FIA presidendile ülevaade Eesti liikluse ohutumaks muutmise tegevustest, mis on ülemaailmselt ka üks FIA peamistest tegevuse eesmärkidest. Samuti tutvustatakse Eesti autospordi hetkeolukorda ning tutvutakse Eesti autospordi ajalooga ainulaadses MOMU muuseumis.

72-aastane Todt on autospordi sõpradele lisaks FIA presidendi ametile tuntud kui endine tipptasemel kaardilugeja ning Peugeot rallimeeskonna ja vormel-1 meeskonna Scuderia Ferrari motospordidivisjoni juht. Kaardilugejana võitis nimekas prantslane oma karjääri jooksul neli MM-rallit. Aastatel 1985-86 võitis Peugeot Todt´i juhtimisel nii autoralli individuaalsed kui ka tootjate maailmameistritiitlid. Aastatel 1999-2007 võitis Ferrari vormel-1 sarjas Todt´i käe all seitse konstruktorite ja kuus sõitjate tiitlit.

Aastal 2009 valiti Todt esimest korda Rahvusvahelise Autoliidu FIA presidendiks ning tema ametiaeg pikenes kolmandat korda veel neljaks aastaks 2017. aastal.

Koos Todtiga on Eestisse tulemas ka tema filminäitlejast elukaaslane Michelle Yeoh, kes osalenud ligi 50 filmis. Eesti filmifännidele on 55-aastane Yeoh tuntud eelkõige 1997. aastal linastunud Bondi filmist "Tomorrow Never Dies" ning kolm aastat hiljem valminud "Crouching Tiger, Hidden Dragon". Viimase eest sai Yeoh erinevatel filmi auhindade jagamistel koguni seitse nominatsiooni.