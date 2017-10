Fännid nautisid Tänaku sõitu, Tänak fännide kaasaelamist

Sisuliselt lakkamatu vihmasadu. Rallimeeste jaoks keerulised libedad teed ja mudased jalgrajad, mida mööda tuhanded ilma trotsivad inimesed enda jaoks meelepärasele vaatamiskohale sammuvad. Tegelikult ei pane need inimesed keerulisi olusid tähelegi. Nad on tulnud välja, et näha oma silmaga, kuidas kihutab Saaremaa rallil Ott Tänak.

Selles, et Tänak sisuliselt koduhoovis sõidetud ralli võidab, ei kahelnud ilmselt keegi. Isegi vaatamata sellele, et kaardilugeja kohal istus selles rollis kogenematu Georg Gross. Tänak näitas oma eelmise aasta WRC-autot taltsutades taset, mida siinmail pole ammu nähtud.