F4 meister Jüri Vips teeb F3-sarja debüüdi juba sel nädalal!

Septembris Saksamaa F4 sarja meistriks kroonitud 17-aastane Jüri Vips teeb debüüdi FIA vormel-3 sarjas juba sel nädalavahetusel Hockenheimis.

Väljaanne Motorsport.com kirjutab, et Vipsile avanes säärane võimalus tänu Motopark tiimi piloodi, rumeenlase Petru Florescu haigestumisele.

Vips on sel aastal testinud oma meeskonna Prema Powerteami F3 masinat, Motoparki autoga tal kogemus puudub.

"Selline võimalus sõita Motoparkiga tekkis ning Jüri on kõigeks valmis!" ütles Motorsportile Vipsi mentor Marko Asmer.

"Jüri on ülimalt elevil, et saab F3 sarjas sõita ning talle meeldis Magny-Coursil testitud masin väga. Ta on võidusõitja ning see on talle hea kogemus."

F3 sarja finaaletapil Hockenheimis stardib ka Vipsi tänavuse hooaja kange konkurent, Saksa F4 kolmas mees Felipe Drugovich - brasiillane teeb oma debüüdi kraadi võrra kõrgemas sarjas Van Amersfoort Racing masinaga.

FIA Euroopa F3 sarjas teeb teist aastat järjest kaasa ka Ralf Aron, kes hoiab kokkuvõttes üheksandat kohta.