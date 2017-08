Estonian R2 Challenge tiitliheitlus jätkub Lõuna-Eesti kuppelmaastikel

Reedel ja laupäeval sõidetakse Võrumaa metsade vahel Eesti ja Läti autoralli meistrivõistluste viies etapp Lõuna-Eesti ralli. Järjekorras 15.Lõuna-Eesti rallile on registreerunud ligi 100 võistluspaari, kelle hulgas ka seitse R2 autodel võistlevat ekipaaži, kes võistlevad Estonian R2 Challenge arvestuses.

Sarja liidritena stardivad hooaja viiendale rallile lätlased Martinš Sesks - Andris Malnieks (Peugeot 208 R2), kelle edu Ken Torn – Kuldar Sikk (Ford Fiesta R2T) ees on 14 punkti.

17-26 aastastele noortele mõeldud klassi kolmandad on Roland Poom – Ken Järveoja (Ford Fiesta R2), kes saabuvad Võrumaale otse Tšehhist, kus nad osalesid Euroopa meistrivõistluste etapi Barum Czech rally Zlin eel toimunud kolmepäevasel noortele rallisõitjatele mõeldud ERC Junior Experience koolitusel. Lisaks eestlastele olid koolitusel osalemas noored tulevikulootused Tšehhist, Prantsusmaalt, Hispaaniast ja Inglismaalt.

Kolmepäevase workshopi ajal läbiti koolitused teemadel esmaabist kuni meediaga suhtlemiseni. Lisaks õpetati noortele autoralli tulevikulootustele, kuidas koostada legendi, kuidas paremini tunda auto tehnilist poolt, kuidas õigesti toituda, kuidas valmistuda füüsiliselt jne. Sõidutreeningut viis läbi 2014. aasta Monte-Carlo ralli teine ja augusti alguses sõidetud Poola ERC etapi võitja, Bryan Bouffier.

„Esmaspäeval jõudsime Tšehhi, kus saime tuttavaks teiste osalejatega. Järgmisel hommikul alustasime varahommikul katse kirjutamisega. Saime kõik sõita nii oma kaardilugejaga kui ka Bryan Bouffieriga. Tema oli õpetaja rollis ja andis tagasisidet sõidu kohta. Minu jaoks olid need esimesed kilomeetrid üldse asfaldil ja samuti esimesed kilomeetrid Peugeot 208 R2 autoga. Auto oli hea, sõit sujus üllatavalt hästi ja päev oli äge. Kokkuvõttes võib öelda, et asfalt meeldib mulle väga ja kindlasti tahaks järgmiseks hooajaks planeerida mõne kõval pinnasel sõidetava ralli. Ken oli samuti testiga rahul ja arvas ka, et sõit oli väga ok.Läbisime koolituse käigus ka esmaabi ning meedia koolitused. Seejärel saime veel kahel päeval kõik Barum ralli katsed läbida ning legendi koostada. Kokkuvõttes on olnud väga põnev nädal, mis lõppeb koduse Lõuna-Eesti ralliga,“ võttis Poom nädala kokku.

Lisaks eelpool nimetatud kolmikule on Võrumaal Estonian R2 Challenge arvestuses veel startimas – William Butler – Aaron Johnston (Ford Fiesta R2T), Kaspar Kasari - Hannes Kuusmaa (Peugeot 208 R2), Kenneth Sepp - Tanel Kasesalu (Ford Fiesta R2T) ja Rasmus Uustulnd – Kauri Pannas (Peugeot 208 R2).

Sarnaselt kõigi tänavuste etappidega on ka seekord kõik Estonian R2 Challenge arvestuses osalejad enne võistluse starti osalemas koolitusel. Lõuna-Eesti ralli eelse koolituse teemaks on Spordipsühholoogia.

Koolituse viib läbi spordipsühholoogia nõustaja Snezana Stoljarova.

„Võistlused tähendavad võitlust ja katsumust, võimalust võita ja riski ebaõnnestuda. Võistlus on olukord, mis nõuab sportlaselt maksimaalset panustamist. Seetõttu käib sellega kaasas ka võistluspinge. Kohtumisel räägime sellest, miks me seda kogeme ja kuidas saaks pingega paremini hakkama. Samuti räägime keskendumisest ning vaimsest vastupidavusest. Tõlgendame ka ajatuid tarkusi väga praktilisteks spordipsühholoogia nippideks, mida saab peale koolitust kohe järele proovida,“ tutvustas Snezana Stoljarova koolituse teemat.

R2 klass, kus kasutatakse esiveolisi kuni 1,6-liitrise vabalthingava mootoriga ja 1-liitrise turbomootoriga autosid, on olnud viimastel aastatel väga tiheda konkurentsiga ja sellest klassist on edasi liigutud rahvusvahelistesse sarjadesse. Võrdsuse huvides sõidetakse Eesti autoralli meistrivõistlustel R2 autode klassis, mida rahvusvaheliselt nimetatakse Estonian R2 Challenge, DMACK rehvidega. Kuna eesmärk on toetada sõitjate osalemist kas JWRC või ERC Junior klassides, on auhinnaraha võitmisel vanusepiiranguks 17-26 eluaastat. Estonian R2 Challenge on avatud ka välisvõistlejatele.

Estonian R2 Challenge auhinnafond on tänavu 32 000 eurot. Estonian R2 Challenge peaauhind on 28 000 eurot, mis on mõeldud toetamaks osalemist neljal kas ERC Junior või JWRC etapil 2018. aastal. Teine koht saab auhinnaraha 3000 eurot ja kolmas 1000 eurot.

Rahvusvaheline koostöö ERC ja EAL vahel suurendab auhinnafondi väärtust 46 000 eurole, pakkudes noortele sõitjatele mitmeid suurepäraseid võimalusi eesmärgiga aidata jõuda neil rahvuslikult tasemelt maailma tasemele. ERC poolt on noortel võimalus sel teel läbida 3 astet : ERC Junior Experience koolitusprogramm, ERC Junior U27 meistrivõistlused (R2 autod) ja ERC Junior U28 meistrivõistlused (R5 autod).