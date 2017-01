Eesti Rahvusringhääling toob uuel hooajal ekraanile otseülekanded autoralli maailmameistrivõistluste otsustavatest kiiruskatsetest. Tänavu 13 etapist koosneva WRC-sarja kõigi etappide viimased kiiruskatsed ehk Power Stage punktikatsed jõuavad otsepildis nii tele-eetrisse kui ka ERR-i spordiportaali.

Autoralli maailmameistrivõistluste uus hooaeg algab käesoleval nädalal legendaarse Monte Carlo ralliga.

Eesti rallipaar Ott Tänak/Martin Järveoja on käesolevast hooajast M-Spordi meeskonna liikmed, koos neljakordse maailmameistri Sebastien Ogieriga. Uute tehniliste nõuete järgi ehitatud Ford Fiesta RS WRC on kõigi eelduste järgi kiire ja konkurentsivõimeline auto, millega hakkavad kõrgeimaid kohti MM-sarjas püüdma nii Ogier kui ka Tänak. Uue meeskonnana on WRC-sarjaga liitunud Toyota, kelle esinumbrina sõidab Jari-Matti Latvala. Tagasi on Citröeni tehasemeeskond. Möödunud aastal teise koha saavutanud Thierry Neuville jätkab Hyundai esinumbrina.

ERR-i sporditoimetuse juhi Rivo Saarna sõnul on Ott Tänakul kõik eeldused saavutada eeloleval hooajal oma karjääri parim tulemus ning teha Eesti rallispordi ajalugu. "Võimalus tuua televaatajateni otsepildis autoralli maailmameistrivõistluste otsustavad katsed kõigilt MM-sarja etappidelt on meie jaoks suur samm edasi," ütles Saarna. "WRC-sarjas on ees ootamas põnev hooaeg, toome need sündmused ja emotsioonid Eesti vaatajateni uuel tasemel," sõnas ERR-i spordijuht.

Esimene MM-sarja otseülekanne Monte Carlo rallilt on eetris eeloleval pühapäeval kell 12.45 ETV2 kanalil. Kommenteerivad Karl Mihkel Eller ja Margus Kiiver.