Erik Aaslav-Kaasik võitis F-125 klassi MM-etapi

Erik Aaslav-Kaasik võitis Itaalias San Nazzaros F-125 klassi veemoto maailmameistrivõistluste esimese etapi.

Ligi 30-kraadises tuulevaikses kuumuses Po jõel asuval vastuvoolu rajal peetud esimese MM-etapi laupäevases ajasõidus oli Erik Aaslav-Kaasik küll teine, kuid kõik kolm võistlussõitu võitis äsja Euroopa meistritiitli saanud noormees kindlalt ja puhtalt.

„Ajasõidus lõhkusin mootori ja sain sõita ainult kaks ringi. Minuga täpselt sama aega sõitis veel kaks võistlejat, kuid kuna Luca Finotti sõitis selle välja esimesena, määrati tema ajasõidu võitjaks,“ rääkis Erik Aaslav-Kaasik. „Esimeses sõidus oli mul ees jälle sama poolakas Henryk Synoracki, kuid seekord ei pidanud ma temast möödumiseks ootama neli ringi nagu EM-il. Start on mulle suhteliselt keeruline, kuid lõppkiirusega võtan teistele järgi.“

Laupäevahommikuses kvalifikatsioonis sai viienda koha Eriku vennatütar Sanna Aaslav-Kaasik. Laupäeval peetud esimese sõidu stardis läks võistlejate vahel kõvaks punnimiseks ja Sanna lasi kokkupõrke vältimiseks gaasi maha. See tähendas, et ta asus teisi jälitama viimasena ning suutis lõpuks välja võidelda seitsmenda koha. „Kiirust mul on ja suutsin päris palju konkurente noppida,“ kommenteeris Sanna.