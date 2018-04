Ennustusportaal: Korsika ralli võidab Neuville, Tänak jõuab poodiumile

Betsafe’i spordiennustusportaali hinnangul võtab tänavu Korsikal esimesel tõelisel asfaldirallil etapivõidu Thierry Neuville. Teisele ja kolmandale kohale pretendeerivad analüütikute sõnul võrdselt Ott Tänak ja Sebastien Ogier.

Eelmisel aastal Korsikal etapivõiduni jõudnud Neuville’ile ennustab portaal nappi võitu ka sel aastal. Vaatamata sillalt alla sõitmisega lõppenud karmile avariile Korsika rallieelsel testil on mehe võidukoefitsiendiks 3,00 ning võidutõenäosus sellele tuginedes ligikaudu 33%.

Mullu juba kolmandal kiiruskatsel teelt välja sõitnud ning seetõttu ralli üsna varakult katkestanud Tänaku ja Martin Järveoja ekipaaž jõuab Betsafe’i ennustuste kohaselt tänavu esikolmikusse, kuid etapivõitu tõenäoliselt ei tule. Eestlaste võidukoefitsient on 4,5, mis viitab ligikaudu 22% võidutõenäosusele.

Täpselt sama koefitsiendi on analüütikud arvutanud ka Ogierile, kes läheb tõenäoliselt Tänakuga teise ja kolmanda koha peale võitlusesse. Prantslasel on esimesena rajale mineku tõttu Korsika teedel eelis, sest rada on sellel hetkel veel puhas. Lisaks saatis M-Sport peale eelmist Mehhiko etappi Ogieri auto Fordi tuuletunnelisse, et arendada auto aerodünaamikat.