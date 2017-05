Enduro Tallinn GP avapäeva kiireim oli Rannar Uusna

Laupäeva hommikul startis Tallinnas, Tähesaju tänaval olevast Motoneti kaubamaja parklast rahvusvaheline endurovõistlus Tallinn GP. Võistlus jätkub täna ja mõlemal päeval sõidetakse identne ring, mille pikkuseks ca 65 kilomeetrit ja mille sees oli kolm kiiruskatset.

Tallinn GP on 2018. aasta enduro MM-etapi peaproov ja nii on korraldajad sõidetavaid katseid valinud nii, et need annaks juba MM-sarja mõõtu välja. „Kohe stardist minnes lähevad sõitjad Jõelähtme vallas olevale Favor enduro katsele. See on senistest Eestis tehtud katsetest erilisem, just pikkuse tõttu. Läbimiseks kulub ca 20 minutit ja nii pikka katset ole Eestis varem sõidetud. Lisaks pikkusele on see ka tehniliselt keeruline, palju kivide otsas turnimist ja ronimist. Teised kaks katset nii pikad ei ole, kuid oleme ka neid proovinud teha nö MM'i tasemel,“ rääkis Tallin GP peakorraldaja Veiko Biene.

Sportlikumad klassid läbisid ringi kolm korda, teised kaks korda. Esimesel päeval oli kõige kiireim Rannar Uusna, kes oli ühtlasi ka klassi E-3 parim.

E-3 klassis järgnesid Uusnale Toomas Triisa ja Elary Talu. E-1 klassis lõpetas päeva kiireimana Aigar Leok, kes edestas Veiko Räätsa ja Hermanni Haljalat, E-2 klassis teenis päeva parima tulemuse Martin Leok, kellele järgnesid Priit Biene ja Markus Michelsson.

Seeniorid 40+ esikolmiku moodustasid Juha Puotsaari, Egon Üpraus ja Jarko Metsis. Harrastajatest Kristo Papstel, Andres Kukk ja Timo Hermlin. Juunioride klassis oli esimene Kosti Kirjavainen, teine Tino Nuutinen ja kolmas Reio Timmi.

Kui eelpool mainitud klassid läbisid raja kolmel korral, siis järgmised klassid kahel korral. Veteranid 50+ parim oli Andrus Allikvee, Algajates Helvis Trääder ja Uustulnukates Miko Oja.

Pühapäeval sõidetakse Tallinn GP teine päev ja esimesed võistlejad stardivad Motoneti

kaubamaja juurest rajale kell 9.00. Esimesed jõuavad samas asuvasse finišisse kell 15.40.