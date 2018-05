Enduro MM-sarja tippsõitjad lubavad Tallinnas põnevat konkurentsi

Valitseva maailmameistri Steve Holcombe jaoks on hooaja algus olnud keeruline. Hetkel on ta sarjas kolmandal kohal ja loodab Tallinnas väärt punktilisa koguda. „Kuna murdsin kaks ribi, siis on olnud ettevalmistused olnud keerulisemad aga praeguseks on kõik korras ja olen küllalt näljane. Enduro Tallinn GP katsed on väga head, mulle meeldib tehniline lähenemine ja üle pika aja ma ootan krossikatset, sest Maardu krossirada on just selline, mis mulle sobib, liivane. Lisaks on see reaalse krossiraja peal, mis on pigem haruldane,“ ütles Holcombe.

Aigar Leok, kes on enduro MM-sarjas võitnud nii hõbeda kui pronksi, naaseb sarja üheks võistluseks. MM-sarjas populaarne Leok tundis rõõmu vanade tuttavate nägude nägemisest. „Väga lahe on vanu tuttavaid näha ja nendega taas võidu sõita. Eks loomulikult on täna minu ettevalmistus hoopis teine, kui siis, kui sõitsin tervet sarja kaasa. Minu eesmärk on minna ja tunda sellest nädalavahetusest rõõmu. Kindlasti saab see olema ka raske ja pean ennast esimesel päeval tagasi hoidma. Müts maha korraldaja ees, katsed on väga vinged ja MM-sarja väärilised,“ kiitis Leok Enduro Tallinn GP korraldustiimi.

Priit Biene teeb tänavu kaasa MM-sarja Junior klassis. Koduradadel sõitmist võtab ta kindlasti väikese eelisena ja tunnistab, et tunne stardi eel on üsna eriline. „Just täna vaatasin, et jalutan siin katsetega tutvudes koos prantslaste, itaallaste, hispaanlaste ja paljude teistega ning siis saad ikka aru, kui suur asi see on. Lähen starti ja annan endast maksimumi ning kindlasti tahaks üle sõita oma selle hooaja parima tulemuse, milleks on seitsmes koht. Publikule soovitan kindlasti tulla kohale kaasa elama, väga hea fiiling saab olema kindlasti reede õhtul Tallinna Lauluväljakul,“ rääkis Biene pressikonverentsil.

Maxxis FIM enduro maailmameistrivõistluste etapp Enduro Tallinn GP toob Eestisse enduro MM-sarja tippsõitjad. MM-sarjast võtab osa üle 100 sõitja, kuid koos erinevate võistlusklassidega on Tallinnas võistlustules ligi 200 sõitjat.

Enduro Tallinn GP võistluskeskuseks on Tallinna Lauluväljak, kus saab näha ka MM-sarjas olevaid meeskondi, oma telkide all tegutsemas. Lauluväljakul sõidetakse ka reede, 1. juuni õhtul atraktiivne proloog, kus võistlejad saavad sõita mees-mehe vastu. Programm Tallinna Lauluväljakul algab kell 17.30 võistluse piduliku avamisega, peale mida tehakse EV100 raames suur ühispildistamine, kus ühel pildil on koos endised ja praegused endurosõitjad, kes on seltskonna peale kokku võitnud 100 enduro maailmameistrivõistluste medalit. Proloogi start on kell 19.30.

2. ja 3. juunil on kavas pikad enduropäevad, start antakse kell 9.00 ja siis ootavad võistlejaid ees krossitest Maardu krossirajal ja enduro- ning ekstreemtestid Jõelähtmel. Mõlemad päevad lõppevad publikukatsega Lauluväljakul, mille algus on orienteeruvalt 15.30. Laupäeval on Lauluväljakul meelelahutusprogramm, kus jagub tegevust tervele perele. Enduro MM-sarjas toimuvad etapi autasustamised nii laupäeval kui pühapäeval ja selle algus on mõlemal päeval kell 17.30.

Enduro Tallinn GP katsed on publikule tasuta, välja arvatud reedel Tallinna Lauluväljakul toimuv. Pilet Tallinna Lauluväljakule maksab täiskasvanule 10 eurot, õpilastele ja pensionäridele 5 eurot, kuni 7-aastased lapsed pääsevad võistlust vaatama tasuta.