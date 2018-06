Enduro MM-etapi teise päeva võit läks Alex Salvinile

„Täna oli väga hull päev ja tihe heitlus, millesarnast ei mäleta ammu. Steve, Brad, Eero ja mina, me olime täna klass omaette ja tänan konkurente hea võitluse eest. Viimane endurokatse oli parim näide, 11 minutit sõitu ja kolm kiiremat olid 0,45 sekundi sees. Mul on kahju, et Eero pidi sõidu pooleli jätma, ma sain küll nüüd MM-sarjas edu sisse aga ma oleks eelistanud seda teha temaga konkureerides. Aitäh talle ja kindlasti meie võitlused jätkuvad. Eilne päev ei olnud mul hea, kukkusin kaks korda ja olin neljas, tänane oli aga supertulemus ja täitsin eesmärgi minna siit järgmisele etapile sarja liidrina,“ rääkis Salvini peale võistluspäeva.

Eesti sõitjatest tegi pühapäeval taas parima tulemuse Aigar Leok, kes oli üldarvestuses 15 ja E1 klassis viies.

„Hea tunne on, eesmärk oli tulla lõpuni ja vältida vigu ning nii ka kõik läks. Tulemus ja kiirus võrreldes sarja põhisõitjatega oli kindlasti selline, millega saab rahul olla. Teine päev oli isegi tunne natuke parem, eile pidin ennast alguses natuke tagasi hoidma, et mitte liiga uljaks minna. Katsed olid MM-sarja väärilised, rasked ja korraldaja on teinud väga hea töö,“ oli Aigar Leoki kommentaar peale teist päeva.

Martin Leok lõpetas teise päeva 17. kohal, klassis E2 oli ta kuues, Elary Talu platseerus üldarvestuses 19. kohale ja klassis E3 oli ta kuues. Toomas Triisa ja Timo Hermlini kohad olid vastavalt 22 ja 23 ning Triisa oli E3 klassi seitsmes ja Hermlin E1 klassi üheksas. Veiko Rääts ja Jüri Triisa pidid pühapäeval võistluse kahjuks katkestama.

Junior klassis sõitev Priit Biene oli juunioride üldarvestuses 20., ja Junior 2 klassis oli tema koht kaheksas.

Enduro MM-sarja etapp peeti Eestis ja Baltikumis esmakordselt, selle taga on Redmoto motoklubi ja abiks olid ka teiste motoklubide inimesed. Võistluse peakorraldaja Veiko Biene sõnul toimis meeskond hästi. „See oli meile korralik väljakutse ja seda poleks me suutnud teha, kui meil poleks sellist meeskonda olnud. Eriti tahan tänada kõiki vabatahtlikke, kelle panus oli hindamatu ja loomukult kõiki meie tiimi liikmeid, kes ühel või teisel moel kaasa aitasid. Ja kui saime sõitjatelt tagasisidet, et katsed olid head ja võistlus äge, siis see on meile suurim kompliment. Kummardus kõigi sõitjate ees, kes Enduro Tallinn GP stardis olid,“ võttis Biene võistluse ja selle ettevalmistuse kokku.