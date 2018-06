Enduro MM-etapi laupäeva kiireim oli Bradley Freeman Suurbritanniast

Laupäeval kell 9.00 startis üle 70 enduro maailmameistrivõistluste etapil, Enduro Tallinn GP osalejat esimesele täispikale päevale.

See tähendas kokku 11 kiiruskatset ja kogu päeva pikkuseks oli üle 170 kilomeetri. Kuum ilm ja rasked katsed tegid oma töö ja sõitjad olid finišis üsna läbi. Kaheksa Eesti sõitjat, kes teevad MM-etapi kaasa tulid päeva korralikult lõpuni ja on valmis teiseks päevaks, mis on esimese päeva koopia.

Enduro GP arvestus, mis on kõikide täiskasvanute klasside ühisarvestus, oli laupäeval kiireim Bradley Freeman, kes tegi väga stabiilse päeva. Ta võitis vaid ühe katse, kuid oli ülejäänutel kindlalt TOP 3 hulgas. See tagas talle 15,85 sekundilise edu teise koha saanud Eero Remese ees.

„Ma olen nii õnnelik, et sain täna siit absoluutarvestuse võidu. Tiim tegi supertöö ja katsed olid mulle puhas nauding. Nagu arvata võis, siis endurokatse, mille pikkus oli umbes 10 minutit, oli väga oluline. See oli keeruline ja muutus iga läbimisega raskemaks,“ rääkis Freeman peale finišit.

Eero Remese sõnul tegi ta mitu viga, kukkudes kolm korda ja sinna see aeg kaduma läks. Siiski suutis ta viimase ekstreemkatsega ennast tõsta neljandalt kohal teiseks. Kolmas oli valitsev Enduro GP maailmameister Steve Holcombe, kelle sõnul andis täna pisut tunda tema vigastusest tingitud vähesem treenimine aga suures plaanis oli ta päevaga rahul.