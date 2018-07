Endurance-sarjas üldliidrina jätkav Viidas tuli Saksamaal taas teiseks

Laupäeval Saksamaal Nürburgringil toimunud VLN Endurance Championship – Nürburgring sarja neljandal etapil saavutas Tristan Viidas BMW M235i klassis teise koha ning jätkab oma klassi liidrina. 135 auto seas oldi üldarvestuses 37. kohal. Sarnaselt teisele etapile sõitis Viidas taaskord neli tundi üksinda, sest tiimikaaslane Inge Hansesætre oli sunnitud töökohustuste tõttu viibima eemal.

Ajasõidus sõitis eestlane välja viienda koha. „Plaan oli kohe alguses sõita puhas ring ning siis otsustada, et kas on lõpupoole vaja uuesti välja minna või mitte. Esimesed kaks ringi saingi ilma suurema segamiseta tehtud, kuid kiirusest jäi puudu. Võtsime siis korraks boksis aja maha ja analüüsisime, kuid jõudsime järeldusele, et suurt ajavaru mul ei jäänud. Seega otsustasime, et säästame rehvi ja püsime boksis, sest ühe koha võrra oma positsiooni parandada olnuks suhteliselt mõttetu,“ ei olnud Viidas oma ajasõiduga rahul.