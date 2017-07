Eestlased startisid erinevate emotsioonidega Romaniacsi esimesele off-road päevale

Täna varahommikul startisid 11 eestlast raske enduro võistluse Red Bull Romaniacs esimesele off-road päevale, kus tuleb sooritada kuni 2200 meetri kõrguseid tõuse ja langusi Lõuna-Karpaatide mäestiku metsikus looduses Rumeenias. Kerge ei saa see päev kellelgi olema!

Kuuendat korda Red Bull Romaniacsil osalev Toomas Triisa tundis end stardieelsel õhtul natukene kõhedalt, sest eesootav rada on keeruline. Triisa osales üle-eelmisel aastal neil võistlustel Silver klassis, möödunud aastal Bronze klassis ja nüüd jälle raskemas Silver klassis. “Lubasin endale kunagi, et ei sõida enam kunagi Silverit, sest selle ja pronksi klassi tasemevahe on meeletu, silveri rada on põhimõtteliselt kaks korda raskem kui pronksil,” sõnas ta.

Eelnevalt on ta pronksi klassis alati poodiumit taga ajanud ja mitu korda neljas olnud. “Mul on igal aastal olnud lolli ebaõnne ja pole saanud puhtalt läbi nagu eilsel proloogilgi tuli tsiklil kett maha, aga tehnikaspordis seda juhtub. Tahaksin ühe sõidu sõita niimoodi, kus ei oleks tehnilisi viperusi,” rääkis ta.

Tõelise endurohundi Triisa kirjeldust mööda vajab mägedega harjumine paar päeva aega, mistõttu ta seekord ka veidi varem kohale tuli, et mägedes eelnevalt sõitmas käia. “Tänane päev näitab väga palju, raske on konkurente hinnata, aga esimese kahe sõidupäevaga peaks asjad paika loksuma,” arvas ta. Triisa meelest ei näita proloogi tulemused veel sõitjate suutlikkust mägedega toime tulla ja ta pakkus, et esimestel sõidupäevadel võib tulla väga palju katkestajaid. Proloogil tuli oma oskusi näidata mõningate minutite vältel, kuid mägedes tuleb sõita kuni kaheksa tunniseid päevi. Tema eesmärk on kindlalt ja puhtalt kõik neli sõidupäeva lõpuni sõita.

Kõige raskem on Triisa sõnul õige sõidurütmi leidmine ja jõuvarude jaotamine. “Et ma iga mäe peale liiga palju energiat ära ei raiskaks – mäe peale võib üsna lihtsalt sõita, aga kui sa ei tea väikseid nippe, võid selleks väga palju jõudu kulutada,” selgitas ta. Näiteks aitab mägedest üles sõites jõuvarusid säästa sik-sakitamine, kui need õigesti välja tulevad. Red Bull Romaniacs on Triisa üks lemmikumaid endurovõistlusi, kus meeli kõditavad võimsad looduslikud vaated.

Silver klassis tuleb täna sõita 125 kilomeetrit, mille parimaks prognoositud sõiduajaks võib olla viis tundi ja maksimumiks on märgitud üheksa tundi. Selles klassis startisid täna kell 7.39 Toomas Triisa ja kell 7.46 Riho Kollist.

Bronze klassis startiv Martin Leok pole varasemalt Rumeenias võistlemas käinud ja sõnas, et tema jaoks on kõik täiesti tühi maa ja ta ei oska ette kujutadagi, mis kõik teda ees ootab. “Eks kõigile on kõik sama ja kellelegi ei tehta mäge laugemaks ega lühemaks ja oleme sama pulga peal. Tean lihtsalt, et kui hakkan kuskile kinni jääma, ei tohi ma end koheselt tühjaks rahmeldada,” jutustas ta.

Kõigis klassides laeti sõitjatele hommikul navigeerimisseadmetesse kaart, kus jookseb joon, mida mööda sõita tuleb. Leok tunnistas, et seegi on tema jaoks esmakordne. “Eks tuleb GPS käima panna ja lihtsalt tuld anda, aga kes varem on käinud, ütlesid, et metsavahel on ka lintidega rada tähistatud. Isegi kui ära eksid, siis navi abil saadki rajale tagasi ja jälgida, et kuskile päris võssa ei paneks ja saab eesootavaid kurve jälgida,” kirjeldas ta.

Ainus kõrgemates mägedes sõitmise kogemus on Leokil Slovakkiast Six Days endurolt. “Meil ju kodus mägesid pole, siin tuleb ikka tükk aega mäest üles sõita enne kui tippu jõuad,” lausus Leok. Ülesminekut ta väga ei pelgagi, küll aga tekitab veidi õõva allatulek, sest nii pikalt laskudes kerib tsikkel väga suure hoo üles ja selle maha pidurdamine võib kohati osutuda keeruliseks. Leoki eesmärk on täna võtta rahulikult ja vaadata, kuidas asi käib. “Tahan esimesel aastal jõuda kindlasti vähemalt lõpuni,” lootis ta.

Bronze klassis tuleb täna sõita 114 kilomeetrit, mille prognoositud parim läbimisaeg võib olla neli tundi ja pikim aeg kaheksa tundi. Selles klassis startisid täna seitsmendana kell 6.34 Martin Leok, kell 6.55 Jarko Metsis, 7.01 Janar Kukk, 7.07 Mart Meeru, 7.15 Ragnar Valdstein, 7.33 Elary Talu ja 7.37 Vaido Kalm.

Oma elu esimese välismaise endurovõistluse sooritab täna Iron klassis Meelis Vaidla, kel otseselt enduros sõidutunde selja taga vaid 45. “Jaanuaris ostsin ratta ja alles sellest aastast olengi selle alaga tegelenud,” sõnas ta. Õnneks on Vaidlal mootorrattaga sõidutunde varasemast ajast siiski veidi rohkem selja taga.

Teised sõitjad jõudsid talle enne Romaniacsile tulekut siiski näpunäiteid jagada: Jerbach viis ta Harkus kodumaistele mägedele ronima, Triisa ja endurosõitja Priit Biene jagasid õpetussõnu.

“Tõusudel ja langustel tuleb tööd teha, ennast tuleb korras hoida ja juua iga viieteistkümne minuti tagant, kui hingeldad, teed vigu, ära puuri ja raiska energiat, kui oled väsinud, puhka – pean leidma endas sisemise rahu,” oli Vaidla strateegia paika pannud. Kuna tema sünnipäev on laupäeval 29. juulil, on ta omale sünnipäevakingi sooviks seadnud eesmärgi ületada laupäeval finišijoon ja mitte katkestada. “Ütlen, et lähenen asjale tegelikult hästi rahulikult,” lisas ta. Varasemalt kümme aastat surfamisega tegelenud Vaidla tuli enne 39-aastaseks saamist otsima ennekõike iseenda ületamist.

Iron klassis tuleb täna läbida 96 kilomeetrit, mille parimaks sõiduajaks on prognoositud kolm tundi ja kakskümmend minutit ning pikimaks ajaks kuus ja kolmveerand tundi. Siin startis esimesena eile oma klassis proloogi võitnud Rene Jerbach kell 9.25 ja kell 10.35 Meelis Vaidla.