Eestit esindavad Rahvuste SuperMotol Prants Pals, Patrick Pals ja Eero Madisson

Eestit esindavad tänavu samad mehed, kes eelmisel aastal Prantsusmaal said 13. koha ning tänavu vallutasid Eesti meistrivõistlustel poodiumi, kui esikoha sai Patrick Pals Madissoni ja vend Prantsu ees. Kõigil kolmel on tänavune Rahvuste SuperMoto juba mitmes aasta Eesti eest sõita.

Patrick Pals: "Mina esindan Eestit seitsmendat korda, mis jätab mind küll Tanel Leoki, kes osaleb Rahvuste Krossil juba 18ndat korda, kõrval väga pisikeseks täpiks, aga sellegipoolest on igati hea ja tänuväärt tunne seda uuesti teha ka tänavu. Minu jaoks on kõige parem meeskonna tulemus 2016 aastal siin samas Hispaanias Alcarras'is väljasõidetud 9. koht. Tänavu anname kindlasti endast kõik, et see tulemus üle lüüa. Rada Valencia's saab olema väga kiire ja tehniline ning üpriski pika off-road osaga.

"Ootused ja eesmärgid on enda poolt teha korralik sõit, säilitada külma närvi ja kindlasti mitte kukkuda, kuna stabiilsed tulemused tagavad ka meeskondlikult hea koha. Usun, et oleme poistega võimelised hea tulemuse peale sõitma, kuna kiirus on läbi hooaja olnud meil kõigil hea," lisas Prants Pals, kes osaleb SuperMoto suurüritusel juba kaheksandat korda.

Eero Madisson: "Mina olen võrreldes Patricku ja Prantsuga suhteliselt noor koondislane, sest esindan Eestit alles kolmandat korda. Võistlusesse lähen aga suure lootusega tulla meeskonnaga esimese kuue riigi sisse, kuna kiirus on meil kõigil suhteliselt võrdne ja anname maksimumi nimel endast kindlasti parima."