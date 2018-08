Eestit esindavad quadide Rahvuste krossil Saar, Jupaschevski ja Adamson

Kui Kevin Saar ja Sten Jupaschevski (mõlemad Honda) on quadikoondises Eestit esindanud juba paaril korral, siis Martin Adamsoni (Husqvarna) jaoks on see esimene kord. Kuid kogemusest ja heast minekust ei ole puudust ka Adamsonil, sest õnnestus tal ju sellel aastal võtta Kiviõli EM etapil kindel 3 koht.

Koondis tegeleb juba võistlustehnika ettevalmistamisega ning sõitjate füüsilise- ja sõiduvormi lihvimiseks on plaanitud ühistreeningud.