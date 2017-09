Eestis toimub järgmisel aastal endurokrossi MM-etapp

Tuleva aasta juuni algusest saab Eestist esimene Baltimaade riik, kus peetakse enduro MM-etapp.

"Ma pole Eestis turismireisil, vaid kinnitasime korraldajaklubi RedMoto Racinguga järgmise aasta 2. ja 3. juunil Tallinnas toimuva enduro MM-etapi. Esimest korda toimub Eestis enduro MM-etapp," kinnitas ERR-ile MM-sarja promootor Alain Blanchard.

Võistlus peetakse Tallinnas, täpsem asukoht on veel kinnitamisel. "Kunagi varem pole enduro MM-etappi ühegi riigi pealinnas peetud, see on meie jaoks suur au, et saame nii suures linnas võistluse teha," tõdes Blanchard.

MM-etapil võistleb umbes 60-70 sõitjat, kuid samaaegselt peetakse ka Eesti ning Balti meistrivõistluste etapp, mis tähendab, et kokku on võistlustules umbes 180-200 sõitjat.

Refereeritud artikli täistekst ERR-i spordiportaalis