Eestis avati maailmas ainulaadne Mootorispordi Muuseum

Turbas, endise Ellamaa elektrijaama renoveeritud hoones on nüüd külastajatele avatud Mootorispordi Muuseum.

Muuseumi kogupind on ligi 7000 ruutmeetrit, millest praegune väljapanek haarab üle poole. Ekspositsioonis on rikkalik valik Eesti ja NSV Liidu mootorispordiga seotud kuulsusrikkast ajaloost. Loomulikult on siin aukohal Eestis toodetud võidusõidutehnika, nagu Estonia vormelid, Vihuri mootorrattad ja erinevad ralliautod. Aga samuti võidusõidutehnikat, millega meie sportlased saavutanud märkimisväärseid tulemusi nii endises Nõukogude Liidus kui ka mujal maailmas, kokku 135 autot ja mootorratast. Lisaks laialdane valik meie tuntud mootorisportlaste varustust, võistlustega seotud meeneid, fotosid jpm. Nimed Gennadi Moisseejev, Endel Kiisa, Toomas Napa, Raul Sarap ja paljud teised räägivad enda eest. Unikaalseid eksponaate jagub igale Mootorispordi Muuseumi ruutmeetrile.

Mootorispordi Muuseumi hoone, endine Ellamaa elektrijaam on 1923. aastal arhitekt Aleksandr Vladovski projekti järgi valminud neogooti sugemetega paekivihoone, mille restaureerimistööd, on valdavas osas lõpetatud. Aga nagu iga muuseum, nii ei saa ka Mootorispordi Muuseum kunagi päris valmis, sest kogude ja väljapanekute täiendamine käib pidevalt edasi, samuti restaureeritakse ja võetakse kasutusele lisaruume mahukast hoonest.

Mootorispordi Muuseumi on gruppidel võimalik külastada eelregistreerimisega esmaspäevast neljapäevani, aga kõigile külastajatele on muuseum avatud reedest pühapäevani kell 12.00 kuni 18.00.