Eesti võitis kiirusautomudelite EM-il seitse medalit

Kiirusautomudelite selle hooaja tippsündmusel saatis suur edu Eesti koondist, kes pärast aastast vaheaega võitis taas meeskondliku Euroopa karika. Individuaalselt tuuakse Ukrainast koju kolm kuld-, kaks hõbe- ja pronksmedalit.

Esimene medal tuli meile 19 sportlase konkurentsis klassis-1, kus hõbeda sai Rain Teder, millele Sven Aadla ja Lembit Vaher lisasid vastavalt 4. ja 5. koha.

Kõige rohkem võistlejaid - 25 - oli klassis-2, kus taas tuli Euroopa meistriks meie koondise raudvara Lembit Vaher, kelle need olid juba 16. tiitlivõistlused. Eestlastest oli klassis veel seitsmes Hannes Virunurm 12. Andre Luman ja 20. Jüri Gontar.

“Ega kergelt ei anta siin midagi, väiksemas klassis jäin ju esikolmikust välja, eks nüüd tuli kogemused maksma panna,” rääkis Lembit Vaher. “Muidugi olen rahul, sest töö sai tasutud.”

Klassis-3 sai 21 võistleja hulgas hõbeda Hannes Virunurm, oma panuse andsid kaheksandana lõpetanud Mart Sepp, 10. koha saanud Lauri Teder ja 15. jäänud Jüri Gontar.

Väga edukad olid meile kaks suuremat klassi, kus mõlemas võideti kaks medalit. Klassis-4 teenis kulla Tiit Luman, millele Tõnu Sepp lisas pronksi ja Mihkel Harm kaheksanda koha. Klassis-5 pani kuldse punkti Ando Rohtmets, oma teise pronksi sai Tõnu Sepp ja kaheksanda koha Raivo Rähni.

"Eks üritanud olin juba mitmel-mitmel korral ja lõpuks ometi seekord kõik õnnestus,” kommenteeris Ando Rohtmets kordaminekut. “Sellel alal on vaja püsivust ja täpsust. Oma osa on ka õnnel ja kui need kolm asja kokku lähevad, siis seisadki ühel päeval poodiumi kõrgemal astmel.”

Meeskondlikku võidu sepistasid kõik kaasa teinud sportlased ja koduseinte toetusel võistelnud Ukraina oli kõva vastane, esikuuikusse mahtusid veel Saksamaa, Šveits, Venemaa ja Ungari.

Rahvusvahelise kalendris seisavad veel ees Euroopa karikavõistluste etapid, kus eestlastel on kolmes klassis liidripositsioon.