Eesti-Venemaa ekipaaž jäi Tartu rallil poodiumikohast ilma

Seoses laupäeva õhtuse žürii otsusega anda ajaline karistus Allan Popovile ja Ken Tornile, muutusid RR Estonia Tartu Ralli lõpptulemused.

EMV3 (N4) klassis teise koha saanud ja üldarvestuses seitsmendana lõpetanud Allan Popov ja Aleksei Krõlov said 5-minutilise ajakaristuse võistlusmääruste punkti 38.1 rikkumise eest. See reegel ütleb, et "lisakatse lõpeb lendfinišiga ning peatumine finišijoone kollase eelmärgi ja peatumismärgi stoppjoone vahel on keelatud."

Karistus kukutas Popov-Krõlovi üldarvestuses 20. kohale.

EMV3 RR ESTONIA Tartu Ralli muutunud lõppjärjestus:

1.Siim Plangi - Urmas Roosimaa (Mitsubishi Lancer Evo X)

2.Steven Viilo – Jakko Viilo (Mitsubishi Lancer Evo IX) +5.29,1

3.Dmitry Feofanov - Normunds Kokins (Mitsubishi Lancer Evo IX) +6.33,8

Samuti toimus muudatus EMV6 (R2) klassis, kus teisena lõpetanud ja üldarvestuses üheksanda koha saanud Ken Torn ja Kuldar Sikk langesid katse starti hilinemise eest saadud minutilise ajakaristuse tõttu kokkuvõttes 13ndaks.

EMV6 RR ESTONIA Tartu Rally 2017 muutunud lõppjärjestus:

1.Martinš Sesks - Andris Malnieks (Peugeot 208 R2)

2.Roland Poom – Ken Järveoja (Ford Fiesta R2) +1.00,7

3.Rasmus Uustulnd - Kauri Pannas (Peugeot 208 R2) +1.03,1

Estonian R2 Challenge hooaja vaheauhinna, milleks on augustis Barum Czech rally Zlin eel toimuv ERC Junior Experience koolitus, võitsid Martinš Sesks - Andris Malnieks, Ken Torn - Kuldar Sikk ja Roland Poom - Ken Järveoja.