Eesti spordimuuseum avab interaktiivse elamusnäituse "See on ralli"

Elamusnäitus "SEE ON RALLI!" Foto: Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum

Alates 13. juulist on avatud Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi käed-külge elamusnäitus "SEE ON RALLI!", kus saab mahuka ülevaate WRC ja Eesti ralli loost koos maailmas kõrgelt hinnatud rallifotograaf Jaanus Ree visuaalide ja isikliku fotoväljapanekuga.