Eesti mootorrattasporti tabas valus kaotus

Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon teatas, et eile lahkus 51 aasta vanuselt tulihingeline motoentusiast ja motospordi toetaja Tõnu Lill.

Mootorrattaspordi föderatsioon avaldas oma koduleheküljel järelehüüde. Avaldame selle alljärgnevalt täismahus.

Koolitee käis Tõnu läbi Rakveres. Motokrossiga tegi ta lapsepõlvesõbra Andrus Möllitsa sõnul algust 1990ndate alguses täismehena. "See ala võlus Tõnu südame," ütleb Möllits. Numbri all 303 mäletavad Tõnu Lille rajal nii motokrossi- kui mootorkelgusõbrad. "Ülejäänud elu oli juba selge sihiga pühendatud mootorratastele ja selle ala populaseerimisele, milleni Tõnu lõpuni truuks jäi."

Mõeldes Yamahale mõtlevad paljud Tõnu Lillele. 1990ndate keskel Yamaha moto- ja paadivarustust Eestisse tooma hakanud Tõnu oli selle kaubamärgi esindaja Yamaha Keskuse süda ja tema juurde võis alati pöörduda, kui oli vaja nõu, abi või toetust. Yamaha Keskus on läbi aegade toetanud paljusid motosportlasi, motoüritusi ja erinevaid rahvuskoondisi.

"Oma hingelt oli Tõnu väga hea inimene ja ma võin vanduda, et pole ühtegi tõsisemalt võetavat mootorisportlast, keda tema ei ole aidanud läbi aastakümnete," kinnitab Möllits. "Pole ka vist ühtegi suuremat motoüritust ega ettevõtmist, millele Tõnu poleks oma õlga alla pannud!"

"Tean Tõnu juba väikesest peale," räägib Aigar Leok, üks sportlastest, kellele Tõnu Lill õla alla pannud. "Tõnu ei olnud mitte ainult toetaja, vaid väga hea sõber. Sain tema poole alati pöörduda ja alati käisin Tallinnasse sattudes tema juurest läbi, niisama juttugi ajamas ja kohvi joomas. Eile, kui see uudis tuli, võttis see sõnatuks… Aga ma olen alati arvanud, et elu on ette määratud – Tõnu tegi oma viimasel päeval seda, mida ta väga armastas. Ju siis oli aeg minna."

Andrus Möllits: "Oleme kaotanud ühe oma parimatest ja mul oli suur au olla selle vennaga nii lähedaselt ja pikalt koos ja lõpuks olin ka tunnistajaks, kui ta siit lahkus!"

Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon avaldab sügavat kaastunnet kõigile lähedastele.