Eesti meistrivõistlustel võidutsenud Hannes Soomeri hooaeg jätkub Itaalias

Möödunud nädalavahetusel sõideti Pärnus, auto24ringil aasta suurim auto-ja motoringraja võidusõit Estonian Grand Prix 2018. Motoringraja Eesti Meistrivõistluste teisel etapil oli Superbike´ide klassis stardis ka 2017. aasta Eesti parim motosportlane, Hannes Soomer.

Kui vihmamärjal rajal sõidetud kvalifikatsioonis Soomer suuri riske ei võtnud ning sõitis välja viienda aja, siis avastardi esimeselt ringilt tuli tänavu Maailmameistrivõistluste Supersport klassis sõitev eestlane tagasi liidrina.

Soomerile ei leidunud kodusel rajal vastast mõlemas võistlussõidus ning samuti jäi tema nimele ka mõlema stardi kiireim ringiaeg.

„Oli üks väga äge nädalavahetus. Alates esimestest trennidest oli mootorrattaga väga hea tunne ja kõik töötas. Kogu nädalavahetuse ajal saime proovida erinevaid rehve ja seadeid ning palju infot koguda. Laupäevased võidusõidud läksid mõlemad plaanipäraselt ja mul on hea meel, et suutsime oma selle aastast võiduseeriat Eesti meistrivõistlustel jätkata. Väga hea tunne oli kodus nii paljude inimeste ees ja nii lahedal üritusel võistelda. Suured tänud meeskonnale ja kõikidele sponsoritele ning toetajatele. Nüüd on hea selle emotsiooniga Misanosse minna ja loodan, et saan ka seal hea tulemuse teha,“ võttis Soomer positiivse koduse nädalavahetuse kokku.