Eesti mehed domineerivad vormel-3 sarja: Misanos võitis ühe sõidu Vips, teise Aron

Esimeses sõidus suutis Vips (Motopark) oma kvalifikatsioonis võidetud esikohast sõidu jooksul kinni hoida ning võidukalt ka finišisse jõuda. Neljandana startinud Ralf Aron langes ühe koha võrra viiendaks.

Teises sõidus, kus Aron alustas teisena ja Vips kolmandana, suutsid eestlased ära kasutada liidrikohalt lähte saanud Marcus Armstrongi katkestamise ning kaksikvõidule tõusta - esimesena lõpetas Aron, teisena Vips!

Sarja üldarvestuses jätkab 210 punkti teeninud Vips teisel kohal, 222 punktiga on esikohal Dan Ticktum. 183,5 punkti kogunud Aron on viiendal real, otse Mick Schumacheri taga.

Jüri Vips: "Esimeses kvalifikatsioonis ei klappinud miski - seadistus polnud kõige parem ja raadio kah ei töödanud. Märjal rajal teises kvalifikatsioonis oli piisavalt kiirust, et sõita välja parim stardikoht ka viimaseks sõiduks, aga kiirel ringil jäi üks aeglasem auto mulle ette. Esimeses sõidus ma ei teinud head starti, aga siiski õnnestus mööduda kahest sõitjast ja lõpetada viiendana. Teine sõit oli üks mu elu raskemaid, sest enne võistlust oli vihmahoog kastnud raja märjaks, ja kuigi rada oli kuivamas, oli see siiski kohati libe. Pidamisest ei saanud üldse aru ja pidin pidevalt tõrjuma konkurentide möödumisüritusi. Sellistes tingimustes ei tulnud see võit sugugi kergelt. Kolmandas sõidus ei tundnud algul ennast kõige kindlamalt, aga ohutusauto lahkumise järel sain ikkagi Marcus Armstrongist mööda ja tõusin teiseks. Seejärel pidasin maha tõsise heitlus Ferdinand Habsburgiga ja seetõttu õnnestus Ralfil juba vahe sisse sõita. Hiljem suutsin temaga veidi vahet vähendada, aga ta oli tõesti kiire ja vigu ei teinud, nii et palju õnne talle."