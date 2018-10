Eesti läheb noorte rahvuste krossile kaitsma Open klassi esikohta

Klassis 65cc on Eesti koondises Romeo Pikand (nr 19), Richard Paat (20) ja Mark Peterson (21). Klassis 85cc sõidavad Eesti lipu all Tristan Uiga (25), Mikk Kallion (26) ja Joosep Pärn (27). Open klassis lähevad tulemust tegema Jörgen-Matthias Talviku (1), Marek Künnapas (2) ja Hans Priidel (3). Kõigil noortel on suur rahvusvahelistel võistlustel osalemise kogemus ja sellest hooajast ette näidata kõrged kohad Eesti ja lähiriikide tiitlivõistlustelt.

Eesti noored osalevad Belgias toimuval Coupe de l'Avenir nimelisel võistlusel, mida selle formaadi järgi kutsutakse ka Noorte rahvuste krossiks, kolmandat korda. Võistlus ise on ajalooline ja toimub juba 47ndat korda. Sealt on välja kasvanud paljud tänased ja endised tipptasemel sõitjad

2017. aastal saavutas Eesti sellel võistlusel Open klassis esimese koha koosseisus Hardi Roosiorg (individualselt teine), Karel Kutsar (kolmas) ja Andreas Hiiemägi. Riiklikus arvestuses saavutati möödunud aastal 5. koht.