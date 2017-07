Eesti läheb kiirusautomudelite EM-ile rahvuste karikat võitma

Kiirusautomudelite selle hooaja tippsündmuseks on Euroopa meistrivõistlused, mis toimuvad 4.-6. augustini Ukrainas. Eesti koondise raudvaraks on Lembit Vaher, kellele need on juba 16. tiitlivõistlused.

Eesti läheb EM-ile esindusliku koosseisuga. “Loomulikult on meie põhieesmärk tuua tagasi meeskondlik rahvuste karikas,” ütles Lembit Vaher. “Ukraina on hetkel selle spordiala liider ja koduseinte toetusel kindlasti väga tugev aga meiegi oleme selleks suurvõistluseks korralikult valmistunud ja lahinguks valmis. Eestil on viies klassis välja panna 25 mudelit ja see on arvestatav jõud.”

Ukrainasse tulevad kohale 13 riigi sportlased ja suurfavoriidid on just korraldajad, aga omad trumbid on ka eestlastel. Sellel hooajal on toimunud kaks Euroopa karikavõistluste etappi ja meie mudelistidel on liidrikoht koguni kolmes klassis ja seda ei kavatseta loovutada. Suurimate lootustega alustavad ülikogenud Lembit Vaher ja Tõnu Sepp, kes mõlemad teevad kaasa kahes klassis.

EM on ühtlasi ka Euroopa karikavõistluste etapp, milliseid kogu hooaja jooksul on kavas kuus, millest arvesse lähevad neli paremat tulemust. Kõige suurem kaal on loomulikult EM-il ja selle nimel pingutavad kõik maksimaalselt.