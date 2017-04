Eesti krossitipud stardivad nädalavahetusel Eesti meistrivõistlustel

Suvel juunioride maailmameistrivõistlusi võõrustavas Lange motokeskuses antakse tuleval nädalavahetusel avalöök tänavustele Addinol Eesti motokrossi meistrivõistlustele. Tänase seisuga on Tartu lähistele võistlema tulemas enamus meie tippudest eesotsas eelmisel aastal Rahvuste krossil Eestit esindanud Tanel Leoki, Harri Kullase ja Priit Rätsepaga.

Avaetapil osalevaid sõitjaid lisandub nimekirjadesse iga päevaga ning lõplik seis selgub alles võistluspäeva hommikul, kuid tänaseks on teada mitmed kohalikud tippsõitjad ja kõvad konkurendid piiri tagant. Nii on kõige kiiremas Monster Energy MX1 klassis võistlema tulemas 2016 Team Estonia ehk siis Tanel Leok, Harri Kullas ja Priit Rätsep, kellega lähevad punkte jahtima enamus meie parimatest ning kiired sõitjad Lätist, Venemaalt ja Soomest.

Leok ja Kullas teevad täistööpäeva ehk osalevad ka MX2 klassis, mille nimekirjast leiab ka hiljuti MM-il punktiarve avanud Karel Kutsari, kodurajal võistleva ning tänavu Euroopas head hoogu näidanud Hardi Roosioru, Aigar Leoki ning mitmed kiired külalisvõistlejad.

Juunioride 125cc klassis saab võistlemas näha aga eelmise aasta juunioride MM-i hõbedameest Meico Vettikut, teisi meie parimaid noori ja mitmeid kiireid sõitjaid naaberriikidest. Quadidel on stardis kõik meie parimad eesotsas hiljuti Euroopa meistrivõistluste avaetapil kvalifikatsiooni võitnud Kevin Saarega ning külgvankritel on oodata Eesti parimate mõõduvõtte meie lõunanaabritega.

Traditsiooniliselt on parimatele välja pandud ka rahalised auhinnad ning tänavu on iga Addinol Eesti meistrivõistluste etapi rahaline auhinnafond 4200 eurot. Lisaks on Monster Energy MX1 ja MX2 klasside sõitjatel võimalust lisa teenida “Bikeman Holeshot” arvestuses, kus kõikide etappide iga võistlussõidu stardi võitja saab 50 eurot.

Laupäeval astuvad Langel võistlustulle 65cc, 85cc, MX125, MX2, Monster Energy MX1, MX V (Veteran) masinaklassid ning pühapäeval Quad 50, Quad 100, Quad 200, Quad 200B, Quad Open, külgvankrid, MX Hobi, külgvankrid Veteran, külgvankrid Hobi, Quad Hobi, Quad 250, Quad Veteran, Quad Naised ja Quad Amatöör.

Eesti meistrivõistluste arvestust peetakse klassidele 65cc, 85cc, MX125, MX2, Monster Energy MX1, MX V (Veteran), Quad 50, Quad 100, Quad 200, Quad Open ja külgvankrid ning ülejäänutele toimuvad karikavõistlused.

Võistluste pidulik avamine ja võistlejate koosolek algab Lange motokeskuses kummalgi päeval stardiväljakul kell 11, esimene start antakse kell 11.30.