Eesti koondis tõusis tänu Itaalia diskvalifitseerimisele Rahvuste krossil 8. kohale

Pressiteates seisab, et RedBudis kontrolliti ühtekokku kaheksa sõitja tsikli kütust ja ainsana ei vastanud nõuetele itaallase Michele Cervellini tsiklil kasutatud kütus. Itaallased apellatsiooni ei esitanud, mistõttu otsustas FIM itaallaste tulemuse tühistada. Itaallastele oli see väga ebameeldiv uudis, kuna nad said Ameerikas teise koha.

Värskendatud tulemuste põhjal said prantslaste järel seega teise koha hollandlased ja kolmandaks tõusid britid. Team Estonia, koosseisus Tanel Leok, Hardi Roosiorg ja Harri Kullas, kerkis samuti koha võrra ja nad olid sarnaselt 2017. aastale taas kaheksandad.

2018 Red Budis kütusekontrollis käinud sõitjad: Michele Cervellin (Itaalia), Justin Barcia (USA), Jeremy Van Horebeek (Belgia), Eli Tomac (USA), Jordi Tixier (Prantsusmaa), Aaron Plessinger (USA), Hunter Lawrence (Austraalia) ja Antonio Cairoli (Itaalia).

2019. aasta Rahvuste kross sõidetakse Hollandis Assenis ning aasta hiljem kuulsal Erneé rajal Prantsusmaal.