Eesti ja Läti autoralli meistrivõistlused jätkuvad Võrumaa teedel

Georg Gross ja Raigo Mõlder 2017. aastal Foto: Raivo Remmelgas

24.-25. augustini sõidetakse Võrumaa teedel Eesti meistrivõistluste kuues ja Läti autoralli meistrivõistluste viies etapp, Lõuna-Eesti ralli. Võrumaa kuppelmaastikel sõidetavale võistlusele on hetke seisuga registreerunud 43 võistluspaari, kuid kindlasti on see number lähipäevil suurenemas, sest võistlejate registreerimise lõpuni on jäänud vaid loetud päevad.