Eesti autoringrajasõitja krooniti Põhja-Euroopa meistriks

Mikk Maaten: „Võitmiseks oleks meil olnud vaja 250 või 300 hobujõudu rohkem! Tegelikult ei plaaninud me üldse Skuba Racingu BMWga võidu sõita, me plaanisime, et ta läheb katki nagu tavaliselt. Seekord ei läinud. Aga ega me ei lootnudki nendega võidelda, senikaua, kuni nad liiguvad. Nii et tegelikult polnud paremat tulemust oodatagi.

Esimese boksipeatuse ajastamisega meil tõesti vedas, aga pikamaasõit selline ongi, siin juhtub nii palju asju. Järgmise turvaautoga vedas jälle Skuba Racingul, teise turvaautoga uuesti meil. Rohkem vihma oleks meile ka meeldinud, Ernesta oli siis nii kiire, et keegi ei saanud näolegi ja mina olin niiskel rajal ka Skubast kiirem, aga kuivaga läks raskeks. Tulemusega olen kindlasti rahul, sellist tulemust, et me Skuba BMWga rajal võistlema hakkame, me ei lootnud. Üldesikohast jäi napilt puudu, aga omas klassis olime ju kindalt võitjad.“

Riga Summer Race oli ka kolmas etapp Baltimaade kestvussõidu meistrivõistlustel (BEC). #5 GSR Motorsport Volkswagen Golf GTI TCR hoiab seal teist kohta. Liider #58 Rotoma Racing BMW on kolme etapiga kogunud 10 punkti rohkem (mitteametlikud andmed, ametlikke tulemusi pole veel avaldatud), seekord lõpetasid nad kolmandana. Tänavune BEC on neljaetapiline sari, Riias sõidetakse 12. mai, 9. juunil ja 18. augustil ning lõpuetapp toimub Pärnus 22. septembril.