Eesti autoralli meistrivõistlused jätkuvad Sarma talveralliga

Eeloleval laupäeval sõidetakse Lätis EAL Eesti autoralli meistrivõistluste teine etapp, Sarma ralli. Kirde-Lätis, Gulbene ümbruses sõidetav võistlus on lisaks Eesti meistrivõistluste etapile ka Läti meistrivõistluste etapp. Hooaja teisele talverallile on end registreerinud 60 võistluspaari.

Eesti meistrivõistluste punkte asuvad 2018. aasta Sarma rallil püüdma 44 võistluspaari, nende hulgas on stardis ka Estonian R2 Challenge sarja osalejad.

Estonian R2 Challenge on Eesti Autospordi Liidu (EAL) ja FIA Euroopa autoralli meistrivõistluste (ERC) promootori Eurosport Eventsi koostöös 2017.aasta alguses noortele rallitalentidele loodud sari, mille etapid sõidetakse Eesti autoralli meistrivõistluste raames ja mille auhinnafond on tänavu 28 000 eurot.

Järjekorras 43.Sarma ralli avavad möödunudaastase ralli teised mehed Nikolay Gryazin - Yaroslav Fedorov (Škoda Fabia R5). Nende järel saavad rajale 2018.hooaja avaetapi võitjad Valeriy Gorban – Sergei Larens (Mini John Cooper Works WRC). Ukarina – Eesti võistluspaari järel stardivad koduteedele Jānis Berķis - Edgars Čeporjus (Ford Fiesta R5). Järgenvad kaks võistluspaari sõidavad Proto autodel ning on pärit Eestist. Numbri all 4 saavad rajale Egon Kaur – Annika Arnek (Ford Fiesta) ja kohe nende järel Rainer Aus ning taas tema kõrval koha sisse võttev Simo Koskinen (VW Polo). Hooaja avaetapil Aluksne rallil eestlaste parima tulemuse (ABS 3.koht) välja sõitnud Ranno Bundsen - Robert Loštšenikov (Mitsubishi Lancer Evo VIII) saavad Sarma rallil rajale numbri all 7.

EMV 3 klassi punkte lähevad hooaja teiselt etapilt püüdma 9 võistluspaari. Klassi liidrina stardivad hooaja teisele võistlusele Berkis – Čeporjus. Eestlastest on selles arvestuses starti tulemas kaks võistluspaari Allan Popov - Aleksei Krylov (Mitsubishi Lancer Evo IX) ja Rünno Ubinhain - Kristo Tamm (Mitsubishi Lancer Evo X).

EMV 4 klassis on stardis kuus võistluspaari, kellest kolm eestlased. Klassi liidrite Bundsen – Loštšenikovi kõrval on eestlaste au veel kaitsmas Henri Franke – Arvo Liimann (Subaru Impreza) ja Ronald Jürgenson - Marko Kaasik (Mitsubishi Lancer Evo VI).

EMV5 klassi viie võistluspaari hulgast leiab neli Eesti ekipaaži. Meistrivõistluste esikoha meeste Karel Tölp - Martin Vihmanni (Honda Civic Type-R) kõrval ootavad Sarma ralli stardilipu langemist Kristo Subi, kellel seekord kaardilugejaks Lauri Latt (Honda Civic Type-R), Rico Rodi – Ilmar Pukk (Honda Civic Type-R) ja Karmo Karelson - Tiina Ehrbach (Honda Civic Type-R).

EMV6 klassis ja Estonian R2 Challenge arvestuses on hooaja teisele talverallile registreerunud üheksa võistluspaari. Mõlema arvestuse liidritena lähevad Sarma rallile vastu Mārtiņš Sesks - Renārs Francis (Peugeot 208 R2). Eesti võistlejaid on mõlemas eelpool mainitud arvestuses rajale tulemas neli - Rasmus Uustulnd- Kauri Pannas (Peugeot 208 R2), Roland Poom – Ken Järveoja (Ford Fiesta R2T), Oliver Ojaperv – Jarno Talve (Ford Fiesta R2T) ja Kaspar Kasari - Hannes Kuusmaa (Peugeot 208 R2).

Sarnaselt avaetapile on noorte arvestuses startimas ka Sarma rallil Oliver Solberg - Veronica Gulbæk Engan (Peugeot 208 R2), kes Aluksne rallil näitasid eriti võistluse lõpuosas väga kiiret sõitu.

EMV7 klassis on hooaja teisele talverallil startimas kaheksa võistluspaari, kellest kuus eestlased. Aluksne ralli oma klassi parimatena lõpetanud Madis Vanaselja - Jarmo Liivakule (BMW M3) on kodumaalt tulnud lõunanaabrite juurde konkurentsi pakkuma Marko Ringenberg - Allar Heina (BMW M3), Lembit Soe – Kalle Ahu (Toyota Starlet), Gert Kull - Toomas Keskküla (BMW M3), Raiko Aru - Veiko Kullamäe (BMW M3) ja Ott Mesikäpp - Uku Heldna (BMW M3).

Sarnaselt hooaja avavõistlusele ei ole ka Sarma rallil stardis ühtegi võistlejat klassist EMV8.

EMV9 klassis on rajale minemas neli võistluspaari. Koduteedel sõitvatele klassi liidritele Ivo Ķilpis - Artis Ceriņš (VAZ 2105) on Eestist konkurentsi pakkumas Timmu Kõrge – Erik Vaasa (VAZ 2105).