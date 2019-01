Eesti autoralli meistrivõistlused algavad sel nädalavahetusel Aluksnes

2019. aasta Eesti autoralli meistrivõistluste üldjuhendiga saab tutvuda siin: http://autosport.ee/sites/default/files/EMV%20U%CC%88J%202019.pdf

Aluksne ralli võistlejate rivi avab sarnaselt möödunud aastale Ukraina - Eesti võistluspaar Valerii Gorban - Sergei Larens, kes toovad rajale Eesti fännidele juba tuttava Mini Cooper WRC auto, millega 2018. aastal klassis EMV1 Eesti meistritiitel võideti. Valitsevate meistrite järel saab rajale esimene Eesti võistluspaar Egon Kaur - Silver Simm (Ford Fiesta Proto). Mõlemad nimetatud võistluspaarid lähevad punkte püüdma EMV1 klassis, mis on absoluutarvestuse klassiks nii kõikidele nelja-, esi-, kui ka tagaveolistele autodele.

Läti meistrivõistluste klassis LRC ABS toob 2003. aasta autoralli maailmameistri Petter Solberg poeg Oliver rajale uue VW Polo R5 auto. Solberg juuniorile on see tema karjääri esimeseks ametlikuks stardiks neljaveolise autoga. Oliver Solbergi ja tema uut kaardilugejad Aaron Johnstonit, saab suure tõenäosusega samal võistlustehnikal näha ka juulis sõidetaval Shell Helix Rally Estonial ning augustis toimuval Lõuna-Eesti rallil, kus Solberg juba ka varasemalt kahel korral võistelnud.

Mehed valmistusid eesootavaks ralliks sarnaselt paljude Eesti sõitjatega Lõuna-Eesti teedel.

EMV2 klassis (N4 ja R5) on starti tulemas üheksa võistluspaari, kuid selles klassis hooaja avarallil ühtegi Eesti ekipaaži ei osale.

EMV3 klassis ehk kaheveoliste kuni 1600ccm (R2,R1,A6) klassis on startimas kaheksa võistluspaari. Hooaja avavõistlust on tegemas ka Ken Torn ja Roland Poom, kellele mõlemale on see heaks ettevalmistuseks veebruaris sõidetavaks Rootsi MM-ralliks, kus mõlemad noormehed stardivad JWRC klassis. Kui Poom on Lätis stardis koos Ken Järveojaga, kellega sõidetakse ka MM-sarjas, siis Torni kõrval võtab esimest korda koha sisse varasemalt Rasmus Uustulndile kaarti lugenud Kauri Pannas.

Ford Fiesta R2 autodega ja seega osalemas ka Estonian Junior Challenge sarjas on hooaja avarallil kuus võistluspaari.

Kui EMV3 klassis on hooaja avavõistlusel startimas kuus Eesti võistluspaari, siis EMV4 ehk rahvusliku rühma E12 neljaveoliste autode arvestuses on neid kokku neli. Esimesena saavad selles klassis eestlastest rajale Aiko Aigro - Kermo Kärtmann (Mitsubishi Lancer Evo VIII).

EMV5 klassis ehk rahvusliku rühma E9 kaheveoliste autode kuni 1600ccm mootoriga autode arvestuses on startimas kokku viis võistluspaari. Numbri all 51 saavad lähte möödunud aasta meistrid Klim Baikov - Andrey Kleshchev (VAZ 2015). Idanaabritele on Lätis konkurentsi pakkumas ka kolm Eesti võistluspaari, kellest esimesena rajale saamas Timmu Kõrge - Erik Vaasa (VAZ 2015). Numbri all 62 saavad Toyota Startlet autol stardi mehed, kes rallifännidele tuttavad eelkõige veoautode klassist ehk Kristo Laadre - Andres Lichtfeldt.

Kaheveoliste klassis EMV6, kus võisteldakse esiveoliste autodega, mille mootorimaht on vahemikus 1600-2000ccm, on Aluksne rallile end registreerinud kümme võistluspaari. Kuue Eesti litsentsiga sõitva võistluspaari hulgas on ka möödunud aasta meister Kristo Subi (Honda Civic Type-R), kelle kõrval võtab seekord koha sisse Arro Vahtra.

Tagaveoliste autode rahvusliku rühmas E11, kus võisteldakse autodega, mille mootori maht on üle 2000ccm, on hooaja esimesel talverallil stardis viis võistluspaari, kellest neli on Eesti juurtega. Klassis stardirivi avavad möödunud hooaja EMV7 klassi hõbedamehed Marko Ringenberg - Allar Heina (BMW M3).

Nii jaanuaris sõidetava Aluksne ralli kui veebruaris toimuva Sarma ralli jätavad veoautode klassi EMV8 osalejad vahele ning nende hooaja esimene start on mais sõidetaval Tallinna rallil.

Aluksne ralli esimene kiiruskatse saab alguse reedel kell 19:43. Avapäeval sõidetakse kaks kiiruskatset. Laupäeval jätkub ralli kaheksa kiiruskatsega. Kokku läbitakse kahe võistluspäevaga 97,06 kiiruskatse kilomeetrit.

Aluksne ralli osalejate info, katsete tulemused jpm leiab Läti autoralli meistrivõistluste kodulehelt: http://www.autorally.lv

Eesti autoralli meistrivõistluste ja Estonian Junior Challenge 2019 hooaja kalender

EMV 1. etapp 18.-20.01.2019 Aluksne ralli (Läti)

EMV 2. etapp 08.-10.02.2019 Sarma ralli (Läti)