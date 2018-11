Kui üks neist kolmest komponendist puudub, pole võimalik WRC sarja jõuda. See on ka põhjus, miks Eestis on terve põlvkond tippu jõudmiseks parimas eas rallisõitjaid jäänud pidama koduste sarjade juurde või üldse kihutamise lõpetanud.

„Soome ja Prantsusmaa on kaks ainsat riiki, kust tuleb pidevalt uusi sõitjaid. Soomlastel on väga tugev mänedžer Timo Jouhki, prantslastel teeb head tööd kohalik autospordiliit,” rääkis eelmisel kümnendil WRC sarja jõudnud Urmo Aava. Otsustav samm jäi temalgi astumata, ent Rally Estonia korraldajana on ta selle spordiala telgitagustega hästi kursis.