Eero Madisson võitis Aravetel SuperMoto EMV eelviimase etapi

Pühapäeval sõideti Aravete kardirajal Sivitrans Eesti SuperMoto meistrivõistluste eelviimane etapp, kus jagati punkte ka Läti arvestuses. Kiireimas S1 klassis võitis etapi eile samas peetud etapil teise koha saanud Eero Madisson.

S1 klassis heitlesid esimestele kohtadele samad viis meest, kes laupäeval, kui Soomes elav Eero Madisson (KTM), soomlane Sami Uutela (Yamaha), Prants Pals (TM, TM Estonia), tema vend Patrick (TM, Degazoline) ja teine soomlane Sami Salstola (TM) mahtusid juba ajasõidus ainult 0,2 sekundi sisse.

Võistlussõitudes käis aga esikohaheitlus Madissoni ja Patrick Palsi vahel, kus mõlemas sõidus sõitsid noored mehed enamus distantsist ratas rattas ning kummalgi korral suutis Madisson külma pead säilitada ja napid võidud võtta. Mõlemas sõidus ületas lõpujoone kindlalt kolmandana laupäeval võidutsenud Salstola. Prants Pals oli nii sõitudes kui ka kokku 4. Uutela päev aga ebaõnnestus, kui avasõidust tuli katkestamine kukkumise tõttu ja viimasest tehnilistel põhjustel.

Etapi esikolmik oli seega Madisson (50 punkti), Patrick Pals (44 p) ja Salstola (40 p). Meistrivõistluste seis on sarnaselt viimastele aastatele väga põnev, kui liider on enne finaaletappi Madisson (223 p), kellele järgnevad Patrick Pals (217 p) ja Salstola (212 p), valitsev Eesti meister Prants Pals on 173 punktiga 4.