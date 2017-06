Delfis läheb käima rallikrossi otseblogi

Delfi teeb algust rallikrossi Euroopa meistrivõistluste otseblogide sarjaga. Keskendume Eesti sõitjatele, kes võtavad osa ka Eesti meistrivõistluste sarjast. Samuti kajastame maailmameistrivõistluste (Supercar) tulemusi. Esimene blogi alustab juba käesoleval nädalavahetusel Norras toimuvalt etapilt, kus võistlustules on Eesti piloot Andri Õun (Supercar Europe).

Rallikrossi maailmameistrivõistluste hooaeg, kus võisteldakse vaid Supercar klassis (World RX), koosneb kaheteistkümnest etapist. MM-iga paralleelselt peetakse ka Euroopa meistrivõistlusi, kus kihutatakse võidu nii Supercar Europe (Euro RX, 5 etappi), Super1600 (6 etappi) kui ka Touringcar (5 etappi) klassis. Lisaks eelnevatele võtab MM-sarjast seitsme etapi jooksul osa klass nimega RX2 (RX Lite), kus võisteldakse identsetel masinatel ja mille eesmärk on leida noori talente, kes võiksid tulevikus siirduda MM-il Supercar autode rooli.

Eesti sõitjad Janno Ligur (Ligur Racing), Siim Saluri (RS Racing Team), Andri Õun (Reinsalu Sport) ja rallikrossi Olerex Eesti meistrivõistluste sari panid seljad kokku, et Eesti rallikrossile hoogu juurde anda. Koostöös Delfiga leiti võimalus Eesti meistrivõistlustest osa võtvate sõitjate tegemiste kajastamiseks rallikrossi Euroopa meistrivõistlustel. Usume, et üheskoos suudame anda fännidele parema võimaluse elada kaasa meie meeste tegemistele rahvusvahelises tippsarjas.

Püsisõitjatena (üles antud osalemaks kõikidel etappidel) võtavad Eesti sportlased Euroopa meistrivõistluste raames osa järgmistest etappidest:

• 6. etapp: 9. - 11. juuni Norras (Euro RX)

• 7. etapp: 30. juuni - 2. juuli Rootsis (Super1600 ja Euro RX)

• 9. etapp: 1. - 3. september Prantsusmaal (Super1600 ja Euro RX)

• 10. etapp: 15. - 17. september Lätis (Super1600 ja Euro RX)

• 11. etapp: 29. september - 1. oktoober Saksamaal (Super1600)

Tänaseks on EMi arvestuses peetud eestlaste osalusel juba kolm etappi:

• 1. etapp: 31. märts – 2. aprill Hispaanias (Euro RX)

• 2. etapp: 21. – 23. aprill Portugalis (Super1600)

• 4. etapp: 12. – 14. mai Belgias (Super1600)

Sel nädalavahetusel on Norras Supercar Europe (Euro RX) klassis võistlustules Andri Õun (Ford Fiesta), kelle jaoks on see käesoleval EM-il teine etapp. 2016. aasta FIA Põhja-Euroopa ja sama aasta Eesti meister Õun Barcelonas toimunud avaetapil sõitu väga hästi käima ei saanud ning jäi nelja eelsõidu kokkuvõttes 27. kohale. Poolfinaali pääsemiseks sellest aga ei piisanud. Erinevalt Barcelonast on Norra rada aga Õuna jaoks juba tuttav koht, kus varaemalt võisteldud kahel korral. Samuti on olnud selleks etapiks rohkem aega autot testida ja seadistusi lihvida, mis andnud Õunale selge sihi sõita välja punktikohale - 16 parema hulka.

Lisaks EMile võtab Õun käesoleval hooajal täismahus osa ka Eesti meistrivõistlustest, kus kahe etapi järel hoiab neljandat kohta.

Samas võistlusklassis osaleb Norras ka teine eestlane Mart Tikkerbär, kes on alates eelmisest hooajast võtnud eesmärgiks osaleda vaid välisvõistlustel. EMil stardib Tikkerbär käesoleval etapil esmakordselt.

BLOGI AJAKAVA (Eesti aja järgi):

Reede (9. juuni)

18.40 – 20.40 Vabatreening (World RX > Euro RX)

Laupäev (10. juuni)

10.30 – 12.00 Vabatreening (World RX > Euro RX)

12.00 Algavad I eelsõidud (Touringcar > RX2 > Euro RX > World RX)

15.00 Algavad II eelsõidud (Touringcar > RX2 > Euro RX > World RX)

Pühapäev (11. juuni)

9.30 – 10.30 Vabatreening (kõik võistlusklassid, max 2 ringi)

11.00 Algavad III eelsõidud (World RX > Euro RX > Touringcar poolfinaalid)

13.00 Algavad IV eelsõidud (Wolrd RX > Euro RX > RX2 poolfinaalid > Touringcar finaalid)

Kohe Touringcar finaalsõidu järel toimuvad Euro RX poolfinaalid.

16.00 World RX poolfinaalid > Euro RX finaal > World RX finaalid

Otseblogi peavad esimesel etapil Gabriel Tamm (Ligur Racing) ja Ott Tõnissaar (EMV). Blogis kasutatavate fotode autor on Rihards Baumanis.