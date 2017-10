DELFI KATALOONIAS | Tänak jäi avapäevaga rahule: vahesid sisuliselt pole, seis on lubav

Ott Tänak ja Martin Järveoja (M-Sport) lõpetasid Kataloonia MM-ralli avapäeva neljandal kohal. Rallit juhib Hyundai masinaga debüüti tegev norralane Andreas Mikkelsen.

"Kokkuvõttes väga hea päev, kuigi pärastlõuna ei sujunud nii hästi kui hommik. Arvasime, et kaotame rohkem aega," sõnas Tänak avapäeva viimase kiiruskatse järel Delfile ja Eesti Päevalehele.

"Vahesid esimese seitsme vahel sisuliselt pole. Meiegi seis on lubav. Loodame, et homne asfaldiseadistus on hea ja saame kohe sõidurütmi sisse," lisas eestlane. "Asfaldil tavaliselt suuri vahesid sisse ei tule. Läheb põnevaks võidusõiduks. Arvan, et laupäeval asja ära ei otsustata ja sõit võidule jätkub pühapäeval."

Eesti ekipaažil oli viimasel kiiruskatsel probleeme piduritega. "Päeva viimase katse keskel kadus mingi osa piduritest ära, saime need tagasi ja vahepeal tulime kuidagiviisi toime. Väga palju aega sinna ei kaotanud," märkis Tänak.

Järveoja lisas omalt poolt avapäeva kokkuvõtteks: "Kummalisel kombel pole tänavu suutnud esimesele päevale tagapool startijad oma eelist ära kasutada. Nii siingi. Oleme mängus sees."